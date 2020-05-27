Премьер Киргизии взял отпуск на время расследования уголовного дела

БИШКЕК, 27 мая - РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев взял краткосрочный отпуск на время расследования уголовного дела о продаже радиочастот, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе правительства республики.

В середине мая в парламенте республики разгорелся скандал о незаконной продаже радиочастот. По версии депутатов, 200 мегагерц радиочастот были проданы одному из мобильных операторов Киргизии незаконно, в результате чего государству был нанесен многомиллионный ущерб. По возбужденному уголовному делу были задержаны бывший директор госагенства связи Наталья Черногубова и несколько сотрудников спецслужб. На заседании парламента 20 мая депутат Жанар Акаев высказал предположение о возможной причастности премьера к этому делу.

"Во избежание обвинений в оказании какого-либо давления на ход следствия, а также в целях беспристрастного его проведения считаю необходимым взять краткосрочный трудовой отпуск", - заявил премьер в среду на рабочем совещании с участием вице-премьеров страны.

По его словам, "правительство всегда стремится работать честно и открыто". "Однако в стенах Жогорку Кенеша (парламента) прозвучала критика в адрес правительства и премьер-министра в связи с уголовным делом, связанным с продлением и переоформлением радиочастотных ресурсов, и призывы доказать свою невиновность. Хочу подчеркнуть, что я изначально выступал за защиту экономических интересов государства и продажу частот только на открытых аукционах и за изъятие лицензий у обладателей, которые не соответствуют требованиям законодательства", - цитирует главу кабмина его пресс-служба.

Абылгазиев подчеркнул, что к расследуемому делу не имеет никакого отношения и политизацию этого вопроса считает недопустимой. "Правоохранительные органы должны обеспечить проведение объективного и всестороннего расследования, и виновные должны понести ответственность", - отметил премьер.