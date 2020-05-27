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2020-05-27T07:48
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Премьер Киргизии взял отпуск на время расследования уголовного дела
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РИА Новости

Премьер Киргизии взял отпуск на время расследования уголовного дела

07:48 27.05.2020
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© Фото : Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Дуйшекеевич Абылгазиев
Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Дуйшекеевич Абылгазиев
© Фото : Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев
Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Дуйшекеевич Абылгазиев. Архивное фото
БИШКЕК, 27 мая - РИА Новости. Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев взял краткосрочный отпуск на время расследования уголовного дела о продаже радиочастот, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе правительства республики.
В середине мая в парламенте республики разгорелся скандал о незаконной продаже радиочастот. По версии депутатов, 200 мегагерц радиочастот были проданы одному из мобильных операторов Киргизии незаконно, в результате чего государству был нанесен многомиллионный ущерб. По возбужденному уголовному делу были задержаны бывший директор госагенства связи Наталья Черногубова и несколько сотрудников спецслужб. На заседании парламента 20 мая депутат Жанар Акаев высказал предположение о возможной причастности премьера к этому делу.
"Во избежание обвинений в оказании какого-либо давления на ход следствия, а также в целях беспристрастного его проведения считаю необходимым взять краткосрочный трудовой отпуск", - заявил премьер в среду на рабочем совещании с участием вице-премьеров страны.
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По его словам, "правительство всегда стремится работать честно и открыто". "Однако в стенах Жогорку Кенеша (парламента) прозвучала критика в адрес правительства и премьер-министра в связи с уголовным делом, связанным с продлением и переоформлением радиочастотных ресурсов, и призывы доказать свою невиновность. Хочу подчеркнуть, что я изначально выступал за защиту экономических интересов государства и продажу частот только на открытых аукционах и за изъятие лицензий у обладателей, которые не соответствуют требованиям законодательства", - цитирует главу кабмина его пресс-служба.
Абылгазиев подчеркнул, что к расследуемому делу не имеет никакого отношения и политизацию этого вопроса считает недопустимой. "Правоохранительные органы должны обеспечить проведение объективного и всестороннего расследования, и виновные должны понести ответственность", - отметил премьер.
Координировать действия правительства на время своего отпуска Абылгазиев поручил первому вице-премьеру Кубатбеку Боронову.
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Мухаммедкалый АбылгазиевКиргизияВ мире
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