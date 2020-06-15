https://ria.ru/20200615/1572960636.html
Омбудсмен рассказала о подростке, планировавшем нападение в Волгограде
2020-06-15T17:24
2020-06-15T17:24
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
волгоград
происшествия
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), волгоград, происшествия
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости.
Подозреваемый в подготовке нападения на школу в Волгограде не состоял на учете в полиции. Об этом рассказала радиостанции "Говорит Москва"
рассказала уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева.
"Не все данные нам известны, поскольку преступление, в котором подозревается подросток, тяжкое. Известно нам, что подросток имеет и отца, и маму, отец только не проживает с семьей. Не попадал в поле зрения органов систем профилактики в такой, по крайней мере, степени, чтобы был поставлен на учет", — пояснила она.
В ближайшие дни пройдет заседание областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где этот вопрос обсудят дополнительно, добавила омбудсмен.
Ранее ФСБ сообщила, что в Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу. При обыске у него нашли самодельную бомбу, 18 коктейлей Молотова, холодное оружие, средства связи и рукописные записи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных бомб и организации вооруженных нападений на образовательные учреждения.
По словам задержанного, воспользоваться всем этим он планировал исключительно в развлекательных целях — привести их в действие в балках и городских пустырях. Следователи же предполагают, что целью было учебное заведение, а жертвами должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт. Также вероятно, что у школьника были сообщники.
Подозреваемый арестован до 11 августа. Против него возбудили уголовное дело о незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Также ему может грозить статья о подготовке убийства двух и более человек.