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Тверская область
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Заложен первый камень на месте строительства ДОКБ в Твери
2020-06-15T18:54
тверская область
игорь руденя
тверская область
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игорь руденя, тверская область

Заложен первый камень на месте строительства ДОКБ в Твери

17:18 15.06.2020 (обновлено: 18:54 15.06.2020)
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Церемония закладки первого камня на месте строительства ДОКБ в Твери
Церемония закладки первого камня на месте строительства ДОКБ в Твери
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 15 июн - РИА Новости. Первый камень заложен на месте строительства новой детской областной клинической больницы, которая будет построена в Твери, сообщает пресс-служба областного правительства.
Здание медицинского центра спроектировано в виде двух шестиэтажных (включая один подземный уровень) корпусов, соединенных тремя галереями. Больница рассчитана на 420 коек и 13,5 тысяч посещений в год. В клинике будут 17 отделений, в том числе онкогематологическое и офтальмологическое, потребность в которых испытывает регион. В отдельном блоке разместится отделение патологии новорожденных, а также реанимация и хирургия для младенцев.
"В детской областной больнице будет развиваться ряд направлений – нейрохирургия, детская онкология. Новое учреждение спроектировано при участии лучших специалистов-практиков, в том числе тех, которые работают в действующей больнице, а также исходя из мнений лучших практикующих врачей Москвы, Твери и области. Мы проводили консультации с московскими лечебными учреждениями – Морозовской и Филатовской больницами. Обратились к Государственной корпорации Ростех, так как это очень серьезный для нас проект. Для нас было важно найти надежных партнеров, чтобы построить новое высокотехнологичное учреждение", – сказал губернатор области Игорь Руденя, принявший участие в церемонии закладки камня..
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Церемония закладки первого камня на месте строительства ДОКБ в Твери
Церемония закладки первого камня на месте строительства ДОКБ в Твери
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Церемония закладки первого камня на месте строительства ДОКБ в Твери
В пресс-службе отметили, что строительство нового комплекса детской областной больницы станет значимым этапом в развитии медицины региона. Высококвалифицированная медицинская помощь будет доступна не только для жителей тверского, но и соседних регионов.
На создание новой клиники из федерального бюджета в рамках адресной инвестиционной программы выделены более 4,6 миллиардов рублей, из регионального – порядка 1,2 миллиардов рублей.
Реализацией проекта займется дочерняя организация Госкорпорации — компания "РТ-СоцСтрой".
По словам генерального директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова, проект создания детской клинической больницы в Тверской области планируется реализовать в течение трех лет.
Пресс-служба напоминает, что решение о строительстве новой детской областной больницы было принято после пожара в старом корпусе медучреждения. В настоящее время часть отделений размещается в других зданиях.
Открытие нового комплекса детской областной больницы завершит создание в Твери современного медицинского городка, объединяющего ведущие учреждения здравоохранения региона: перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной, областную клиническую больницу, диагностический центр Тверского государственного медицинского университета. На удобно расположенной территории кластера будут созданы все условия как для комфортного посещения учреждений, так и качественного оказания медицинской помощи жителям Верхневолжья.
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Тверская областьИгорь РуденяТверская область
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