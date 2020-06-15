Заложен первый камень на месте строительства ДОКБ в Твери

ТВЕРЬ, 15 июн - РИА Новости. Первый камень заложен на месте строительства новой детской областной клинической больницы, которая будет построена в Твери, сообщает пресс-служба областного правительства.

Здание медицинского центра спроектировано в виде двух шестиэтажных (включая один подземный уровень) корпусов, соединенных тремя галереями. Больница рассчитана на 420 коек и 13,5 тысяч посещений в год. В клинике будут 17 отделений, в том числе онкогематологическое и офтальмологическое, потребность в которых испытывает регион. В отдельном блоке разместится отделение патологии новорожденных, а также реанимация и хирургия для младенцев.

"В детской областной больнице будет развиваться ряд направлений – нейрохирургия, детская онкология. Новое учреждение спроектировано при участии лучших специалистов-практиков, в том числе тех, которые работают в действующей больнице, а также исходя из мнений лучших практикующих врачей Москвы, Твери и области. Мы проводили консультации с московскими лечебными учреждениями – Морозовской и Филатовской больницами. Обратились к Государственной корпорации Ростех, так как это очень серьезный для нас проект. Для нас было важно найти надежных партнеров, чтобы построить новое высокотехнологичное учреждение", – сказал губернатор области Игорь Руденя , принявший участие в церемонии закладки камня..

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Церемония закладки первого камня на месте строительства ДОКБ в Твери © Фото : пресс-служба правительства Тверской области Церемония закладки первого камня на месте строительства ДОКБ в Твери

В пресс-службе отметили, что строительство нового комплекса детской областной больницы станет значимым этапом в развитии медицины региона. Высококвалифицированная медицинская помощь будет доступна не только для жителей тверского, но и соседних регионов.

На создание новой клиники из федерального бюджета в рамках адресной инвестиционной программы выделены более 4,6 миллиардов рублей, из регионального – порядка 1,2 миллиардов рублей.

Реализацией проекта займется дочерняя организация Госкорпорации — компания "РТ-СоцСтрой".

По словам генерального директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова, проект создания детской клинической больницы в Тверской области планируется реализовать в течение трех лет.

Пресс-служба напоминает, что решение о строительстве новой детской областной больницы было принято после пожара в старом корпусе медучреждения. В настоящее время часть отделений размещается в других зданиях.