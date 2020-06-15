ЕС и Британия договорились активизировать переговоры по Brexit

"Они поддержали план, поддержанный главными переговорщиками, по интенсификации переговоров в июле и созданию более благоприятных условий для завершения работы и ратификации сделки до конца 2020 года. Это должно предполагать, по возможности, достижение на раннем этапе взаимопонимания по основным принципам, которые лягут в основу любого соглашения", - отмечается в заявлении.

"Стороны подчеркнули свое намерение напряженно работать для обеспечения будущих отношений, которые будут служить интересам жителей и Европейского Союза, и Великобритании. Они также подтвердили свое намерение в полной мере и своевременно имплементировать договор о выходе Великобритании из ЕС", - указывается в документе.

Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений. В это время к стране продолжают применяться правила ЕС, но она не участвует в процессе принятия решений в союзе и продолжает делать взносы в общий бюджет ЕС. Однако такой переходный период, к примеру, дает возможность сохранить торговые отношения в прежнем формате. По окончании "перехода" правила союза перестанут распространяться на Британию. Чтобы не было перебоев и трудностей в организации отношений страны и союза в различных сферах, их представители должны договориться об условиях будущего партнерства.