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Распространение нового коронавируса
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В Петербурге число жертв коронавируса достигло 635
2020-06-15T17:07
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В Петербурге число жертв коронавируса достигло 635

17:07 15.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Шестьдесят шесть новых случаев смертей пациентов с коронавирусом подтверждено в Петербурге за воскресенье-понедельник, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"Пятнадцатого июня в Санкт-Петербурге зарегистрировано 38 новых случаев смертей от новой коронавирусной инфекции: 29 на основе заключений комиссии по анализу летальных исходов и еще 9 на основе медицинских свидетельств о смерти", - говорится в сообщении.
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Как уточняет комздрав, среди скончавшихся – 21 мужчина в возрасте от 34 до 89 лет и 17 женщин в возрасте от 54 лет до 91 года. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией. При этом пациенты имели хронические заболевания, в том числе кардиосклероз, атеросклероз, сахарный диабет, онкологические заболевания, гипертоническую болезнь, ожирение.
"Днем ранее, 14 июня, было зарегистрировано 28 новых смертельных случаев: 13 на основе заключений комиссии по анализу летальных исходов и еще 15 на основе медицинских свидетельств о смерти", – информирует ведомство.
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Согласно данным городского оперштаба, в Петербурге на понедельник подтверждено 20 813 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 252 случая. Выздоровели 9739 человек, скончались – 635.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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