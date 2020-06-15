В Петербурге число жертв коронавируса достигло 635

Как уточняет комздрав, среди скончавшихся – 21 мужчина в возрасте от 34 до 89 лет и 17 женщин в возрасте от 54 лет до 91 года. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией. При этом пациенты имели хронические заболевания, в том числе кардиосклероз, атеросклероз, сахарный диабет, онкологические заболевания, гипертоническую болезнь, ожирение.