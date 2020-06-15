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Центр Хруничева подтвердил возобновление программы "Рокот"
2020-06-15T17:07
алексей варочко
плесецк (космодром)
космос - риа наука
роскосмос
гкнпц имени м. в. хруничева
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алексей варочко, плесецк (космодром), космос - риа наука, роскосмос, гкнпц имени м. в. хруничева

Центр Хруничева подтвердил возобновление программы "Рокот"

17:07 15.06.2020
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты "Рокот" с украинскими компонентами с космодрома "Плесецк" в Архангельской области". Стоп-кадр видео, предоставленного Министерством обороны
Запуск ракеты Рокот с украинскими компонентами с космодрома Плесецк в Архангельской области. Стоп-кадр видео, предоставленного Министерством обороны
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Центр Хруничева (входит в "Роскосмос") возобновляет производство конверсионных ракет-носителей легкого класса "Рокот" без использования украинских комплектующих, которые будет изготовлять предприятие в Москве, сообщил РИА Новости генеральный директор Центр Хруничева Алексей Варочко.
Ранее источник в ракетно-космической отрасли рассказал агентству, что Центр Хруничева подписал контракт с Минобороны РФ на возобновление производства ракет "Рокот" на базе снимаемых с боевого дежурства межконтинентальных баллистических ракет УР-100Н УТТХ. По его словам, новая ракета получила название "Рокот-М" и в ней будет использоваться российская система управления вместо производившейся в Харькове.
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"Было принято решение продолжить производство этой ракеты, но в модернизированном варианте. Проект будет называться "Рокот-М", - сказал Варочко.
По его словам, уже завершено техническое проектирование "Рокота-М" и начался выпуск рабочей конструкторской документации. "Для реализации проекта "Рокот-М" мы планируем такую же кооперацию, но разгонный блок "Бриз-КМ" будет оснащён отечественной системой управления разработки Научно-производственного центра автоматики и приборостроения (в Москве - ред.)", - добавил он.
С 1991 по 2019 годы было осуществлено 34 пуска ракеты "Рокот" с украинской системой управления с космодромов Байконур и Плесецк с 75 космическими аппаратами. Последний старт был выполнен в декабре 2019 года с тремя спутниками связи "Гонец-М".
Как сообщалось в 2019 году в материалах Центра Хруничева, имевшихся в распоряжении РИА Новости, общая стоимость работ по созданию ракеты "Рокот-М" оценивалась в 3,4 миллиарда рублей. В частности, разработка российской системы управления требовала 690 миллионов рублей, создание разгонного блока "Бриз-КМ-2" и подготовка производства к его изготовлению - 1,45 миллиарда рублей, модернизация технического и стартового комплексов на космодроме Плесецк - 450 миллионов рублей, подготовка и проведение первого пуска, который ожидался в 2021 году, - 750 миллионов рублей.
В материалах отмечалось, что до 2028 года по программе можно было использовать для космических пусков более четырех десятков снимаемых с боевого дежурства МБР УР-100Н УТТХ.
Ракета-носитель Рокот
8 июня, 10:42
Эксперт оценил возможные последствия возобновления программы "Рокот"
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Алексей ВарочкоПлесецк (космодром)Космос - РИА НаукаРоскосмосГКНПЦ имени М. В. Хруничева
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