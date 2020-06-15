Киев предложил провести инвентаризацию имущества в Донбассе

КИЕВ, 15 июн - РИА Новости. Делегация Владимира Зеленского. Делегация Киева на продолжении заседания трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу напомнила о необходимости полного восстановления украинского законодательства на территориях самопровозглашенных республик Донбасса и предложила провести там инвентаризацию государственного и частного имущества, сообщила в понедельник пресс-служба офиса президента Украины

Десятого июня, состоялось очередное заседание контактной группы, которое проходило в формате видеоконференции с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в составе украинской делегации. Тогда по предложению специального представителя действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау был объявлен перерыв по техническим причинам до 15 июня.

"Украинская делегация подчеркнула необходимость полного восстановления действия украинского законодательства на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины, восстановления систем налогообложения и расчетов в рамках украинского правового поля. Украинская делегация подчеркнула необходимость проведения инвентаризации государственного и частного имущества на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. Речь идет о состоянии предприятий всех форм собственности, в том числе отделений банковских учреждений", - сообщили в офисе.

Представители Киева настаивали на обеспечении украинскими операторами функционирования мобильной связи на этих территориях, подчеркнув, что речь идет прежде всего об удовлетворении гуманитарных потребностей. Крайне важным Киев считает водоснабжение потребителей Луганской области. Делегация подчеркнула, что для Киева вопрос экологии является важным, и подтвердила готовность обсудить его во время последующих консультаций социально-экономической группы.