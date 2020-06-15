Эксперт оценил желание Киева модернизировать диалог с Россией

Ранее на утверждение Верховной рады был направлен проект программы деятельности кабмина Украины, в котором говорится о том, что правительство выступает за модернизацию диалога с РФ по урегулированию конфликта в Донбассе при поддержке международных партнеров и за создание отдельной платформы по вопросу возвращения Крыма.