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Эксперт оценил желание Киева модернизировать диалог с Россией
2020-06-15T16:46
минские соглашения
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
андрей золотарев
донбасс
украина
в мире
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минские соглашения, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, андрей золотарев, донбасс, украина, в мире

Эксперт оценил желание Киева модернизировать диалог с Россией

16:46 15.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 15 июн – РИА Новости. Правительство Украины в проекте своей деятельности за фразой "модернизации диалога с РФ" скрыло неготовность Киева выполнять Минские соглашения, считает руководитель украинского центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.
Ранее на утверждение Верховной рады был направлен проект программы деятельности кабмина Украины, в котором говорится о том, что правительство выступает за модернизацию диалога с РФ по урегулированию конфликта в Донбассе при поддержке международных партнеров и за создание отдельной платформы по вопросу возвращения Крыма.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
"Чуть раньше (вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий - ред.) Алексей Резников, представляющий Украину в минской подгруппе (на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске – ред.) вполне определенной сформулировал позицию Украины - мы не можем отказаться от Минских соглашений, но мы не можем их выполнять", - сказал Золотарев в комментарии РИА Новости.
При этом, по его мнению, представители Киева ездили на переговоры в Берлин и Париж для того, чтобы добиться согласия на коррекцию Минских соглашений "то есть сначала граница, а потом безопасность, потом выборы". "Судя по всему, там не нашли понимания, по этому такой расплывчатой фразой "модернизация" скрывается как раз неготовность выполнять Минские соглашения при ситуации, когда от них и отказаться не можем… Что делать с этим, не знают", - отметил Золотарев.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
Вчера, 08:00
"Обман Запада". Кого Киев выдает за представителей Донбасса
Политолог также считает, что расширение формата переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе невозможно. Введение миротворцев в регион, по его мнению - "из разряда научной фантастики". "Скорее всего, в программе правительства эта красивая фраза читается как "ни войны, ни мира", - сказал руководитель центра.
Ранее Резников заявил, что Минские соглашения никчемны с международно-правовой точки зрения, однако белорусскую столицу необходимо использовать как площадку по урегулированию конфликта в Донбассе. В середине июня украинские делегации с посетили Париж и Берлин. В ходе рабочих визитов среди прочего поднимался вопрос урегулирования ситуации в Донбассе.
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Минские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеАндрей ЗолотаревДонбассУкраинаВ мире
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