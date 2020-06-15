https://ria.ru/20200615/1572958249.html
Пользователи Instagram в ряде стран сообщили о проблемах в работе сервиса
2020-06-15T16:49
2020-06-15T16:49
москва
сша
испания
общество
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москва, сша, испания, общество
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на проблемы в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Отмечается, что сбой в работе соцсети произошел в понедельник около 16.17 мск. О проблемах сообщают пользователи из Великобритании
, Нидерландов
, Испании
и США
. Небольшое количество сбоев также зафиксировано в России, в частности, в Москве
, Санкт-Петербурге
и Самаре
.
По данным Downdetector, большинство пользователей (48%) жалуются на проблемы с новостной лентой, 37% испытывают проблемы со входом и 14% жалуются на работу веб-сайта.
Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.