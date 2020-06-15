Пользователи Instagram в ряде стран сообщили о проблемах в работе сервиса

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на проблемы в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Нидерландов, Испании и Санкт-Петербурге и Самаре. Отмечается, что сбой в работе соцсети произошел в понедельник около 16.17 мск. О проблемах сообщают пользователи из Великобритании США . Небольшое количество сбоев также зафиксировано в России, в частности, в Москве

По данным Downdetector, большинство пользователей (48%) жалуются на проблемы с новостной лентой, 37% испытывают проблемы со входом и 14% жалуются на работу веб-сайта.