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Пользователи Instagram в ряде стран сообщили о проблемах в работе сервиса
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Пользователи Instagram в ряде стран сообщили о проблемах в работе сервиса

16:49 15.06.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконки социальной сети Instagram на экране смартфона
Иконки социальной сети Instagram на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на проблемы в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Отмечается, что сбой в работе соцсети произошел в понедельник около 16.17 мск. О проблемах сообщают пользователи из Великобритании, Нидерландов, Испании и США. Небольшое количество сбоев также зафиксировано в России, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре.
По данным Downdetector, большинство пользователей (48%) жалуются на проблемы с новостной лентой, 37% испытывают проблемы со входом и 14% жалуются на работу веб-сайта.
Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
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