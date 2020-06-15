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В Киеве проведут расследование после драки у суда с участием полицейских
2020-06-15T16:43
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киев
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ситуация на украине, киев, украина, в мире

В Киеве проведут расследование после драки у суда с участием полицейских

16:43 15.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 15 июн – РИА Новости. Служебное расследование проведут в полиции в связи с применением силы правоохранителями при задержании правонарушителей у суда в Киеве, сообщила в понедельник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
Ранее между полицейскими и митингующими произошла драка у здания Шевченковского суда в Киеве, где избирается мера пресечения экс-главе одесской ячейки "Правого сектора"* Сергею Стерненко по делу об убийстве. По данным телеканала "Прямой", после драки задержали пять человек.
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"По факту применения силы полицейскими при задержании назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы в государственное бюро расследований", - говорится в сообщении ведомства.
Пресс-служба полиции также подтвердила задержание пяти человек после драки у суда. "Сначала один из мужчин спровоцировал конфликт с журналистами, а другие препятствовали полицейским при задержании правонарушителя и нецензурно выражались. Их доставляют в управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений. После первоочередной проверки будет дана правовая квалификация их действий", - добавили в полиции.
В мае 2018 года неизвестные напали на Стерненко, он был госпитализирован. При этом один из нападавших на Стерненко получил ранение в живот и умер. Одиннадцатого июня этого года пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил, что правоохранители подозревают Стерненко в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
"Правый сектор"* - украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля - в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор"* был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.
*Запрещенная в России экстремистская организация
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