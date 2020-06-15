Саратовская область получила 45 аппаратов ИВЛ "Авента-М"

"Сорок пять аппаратов ИВЛ поставлены в регион. В настоящее время находятся на складе одной из медицинских организаций. В ближайшее время в рамках нормативных процедур - потому что ввести оборудование в эксплуатацию должен поставщик, обеспечить его пусконаладку - этим вопросом будем заниматься", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.