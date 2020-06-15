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Саратовская область получила 45 аппаратов ИВЛ "Авента-М"
2020-06-15T16:36
распространение нового коронавируса
концерн радиоэлектронные технологии
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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концерн радиоэлектронные технологии, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), москва, саратовская область, санкт-петербург, общество

Саратовская область получила 45 аппаратов ИВЛ "Авента-М"

16:36 15.06.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М"
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
© РИА Новости / Павел Львов
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САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовская область в рамках соглашения с Минпромторгом РФ получила 45 из 80 аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М", сообщил в понедельник первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
Ранее Шувалов заявлял, что всего по соглашению с Минпромторгом РФ в область планируется поставка 80 аппаратов ИВЛ "Авента-М". По словам вице-губернатора Александра Стрелюхина, первая партия из этих аппаратов по линии Минпромторга РФ в регионе ожидалась до конца минувшей недели.
"Сорок пять аппаратов ИВЛ поставлены в регион. В настоящее время находятся на складе одной из медицинских организаций. В ближайшее время в рамках нормативных процедур - потому что ввести оборудование в эксплуатацию должен поставщик, обеспечить его пусконаладку - этим вопросом будем заниматься", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Аппараты ИВЛ "Авента-М" производства одного из заводов концерна "Радиоэлектронные технологии" использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где 9 и 12 мая произошли пожары с гибелью в общей сложности семи пациентов. После этого Росздравнадзор с 12 мая на время расследования приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ, произведенных с 1 апреля 2020 года. По данным ведомства, производитель отозвал эти аппараты для дополнительной проверки. В КРЭТ пояснили, что завод проведет дополнительные испытания аппаратов, в том числе в больницах, где они установлены. Шувалов ранее отмечал, что область вернет поставщику 20 полученных в мае аппаратов ИВЛ "Авента-М" для их замены на аппаратуру, допущенную к эксплуатации.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 4734 случая заражения коронавирусом, умерли 38 пациентов, выздоровел 2071.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
11 июня, 15:52
КРЭТ не остановил производство аппаратов ИВЛ "Авента-М"
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Распространение нового коронавирусаКонцерн Радиоэлектронные технологииФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)МоскваСаратовская областьСанкт-ПетербургОбщество
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