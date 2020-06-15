Власти Пекина признали 22 квартала зонами риска после вспышки COVID-19

ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости. Власти Власти Пекина в понедельник признали 22 квартала города зонами среднего уровня эпидемиологического риска после выявления кластерной вспышки коронавирусной инфекции на крупнейшем оптовом рынке города, свидетельствуют данные на сайте Госсовета КНР

Единственной во всей стране зоной с высоким уровнем эпидемиологического риска является квартал Хуасян в пекинском районе Фэнтай, где расположен рынок "Синьфади".

Рынок снабжал продуктами весь Пекин, поток людей и товаров был довольно большим, в связи с этим область заражения не ограничилась только южным районом Фэнтай и близлежащими районами, отдельные случаи были выявлены в центральных районах Дунчэн и Сичэн, расположенных к востоку и западу от Запретного города, в восточном районе Чаоян, западном Хайдянь и других.

Власти города с 6 июня понизили до III уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, разрешили проведение культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, отменили проверки температуры и обязательную регистрацию при походе в гости, по магазинам, ресторанам и кафе, разрешили вновь организовывать групповые туристические поездки, также на улице можно было ходить без защитных масок. Однако уже 11 июня после 56-дневного перерыва в Пекине выявили новый случай коронавируса, на следующий день их было еще два.

Проведенное эпидемиологическое расследование привело экспертов на крупнейший оптовый рынок "Синьфади", где на доске для разделки импортированного лосося обнаружили коронавирус. Рынок в субботу был временно закрыт, все находившиеся внутри продукты опечатаны. В районе Фэнтай был введен режим военного времени, уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь был повышен до II.

Власти распорядились провести тест на коронавирус всем сотрудникам рынка, которых насчитывается более 10 тысяч. Помимо этого, тест в обязательном порядке пройдут жители 11 расположенных поблизости с рынков жилых комплексов и все, кто посещал рынок в период с 30 мая.