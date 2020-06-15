В Петербурге произошел конфликт между охраной больницы и посетителями

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Конфликт между охраной Елизаветинской больницы и посетителями, проявившими недовольство пропускным режимом, ужесточенным из-за коронавируса, произошел в Конфликт между охраной Елизаветинской больницы и посетителями, проявившими недовольство пропускным режимом, ужесточенным из-за коронавируса, произошел в Петербурге , пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Около 12 часов в Елизаветинской больнице сработала "тревожная кнопка". Как выяснили на месте представители правоохранительных органов, между охраной больницы и посетителями произошел конфликт из-за недовольства граждан пропускным режимом, который был ужесточен в связи с пандемией COVID-19", - сказал собеседник агентства.

По его словам, до рукоприкладства конфликт не дошел, пострадавших нет. Обстоятельства уточняются.

Как сообщили РИА Новости в Елизаветинской больнице, из-за противоэпидемических мероприятий вход в больницу осуществляется по одному человеку в сопровождении представителя службы охраны. Работа медканцелярии была усилена, но, несмотря на это, возникла очередь родственников пациентов на входе в учреждение.

"Из-за ожидания в очереди некоторые посетители начали вести себя агрессивно. По данному факту был вызван наряд полиции. В настоящее время ситуация успокоилась", - сказал представитель пресс-службы больницы.

По данным на 14 июня, в Петербурге зафиксировано 20813 случаев заражения коронавирусом, умерли 635 человек, выздоровели 9739 человек.