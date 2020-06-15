https://ria.ru/20200615/1572956217.html
В Петербурге произошел конфликт между охраной больницы и посетителями
2020-06-15T16:19
2020-06-15T16:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
санкт-петербург
происшествия
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости.
Конфликт между охраной Елизаветинской больницы и посетителями, проявившими недовольство пропускным режимом, ужесточенным из-за коронавируса, произошел в Петербурге
, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Около 12 часов в Елизаветинской больнице сработала "тревожная кнопка". Как выяснили на месте представители правоохранительных органов, между охраной больницы и посетителями произошел конфликт из-за недовольства граждан пропускным режимом, который был ужесточен в связи с пандемией COVID-19", - сказал собеседник агентства.
По его словам, до рукоприкладства конфликт не дошел, пострадавших нет. Обстоятельства уточняются.
Как сообщили РИА Новости в Елизаветинской больнице, из-за противоэпидемических мероприятий вход в больницу осуществляется по одному человеку в сопровождении представителя службы охраны. Работа медканцелярии была усилена, но, несмотря на это, возникла очередь родственников пациентов на входе в учреждение.
"Из-за ожидания в очереди некоторые посетители начали вести себя агрессивно. По данному факту был вызван наряд полиции. В настоящее время ситуация успокоилась", - сказал представитель пресс-службы больницы.
По данным на 14 июня, в Петербурге зафиксировано 20813 случаев заражения коронавирусом, умерли 635 человек, выздоровели 9739 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.