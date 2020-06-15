Заместитель главреда рассказал подробности конфликта в "Ведомостях"

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Коллектив "Ведомостей" предлагал собственнику свою кандидатуру на должность главного редактора - Анфису Воронину, за нее проголосовало две трети коллектива, но в итоге издатель предложил назначить Андрея Шмарова.
О том, что коллектив "Ведомостей" предлагал назначить главредом Воронину, которая управляет партнерскими проектами "Ведомости &", говорится на сайте издания.
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"За кандидата проголосовало более двух третей коллектива. И это при том, что нас (учредитель АО "Саппорт", нового владельца издания, Иван) Еремин попросил, мы узнали о том, что Еремин просит нас провести голосование, вечером дня накануне. Вы представляете, что это такое, в условиях самоизоляции взять это и провести? ... Мы это успели. Ровно для того, чтобы нам потом сказали: "Выдвинули кандидата - и бог с ним. А мы вам назначим человека, за которого никто из вас не проголосовал", - заявил РИА Новости один из увольняющихся заместителей главреда Дмитрий Симаков.
Пять заместителей главного редактора "Ведомостей" уходят из газеты в качестве протеста против назначения главредом Шмарова, соответствующее заявление опубликовано на сайте издания. Назначить Шмарова, против которого выступали в коллективе издания, рекомендовал совет директоров "Бизнес ньюс медиа".
Редакция "Ведомостей" ранее опубликовала на сайте издания сообщение о том, что изменение редакционной политики газеты исполняющим обязанности главного редактора Шмаровым подрывает доверие аудитории. Сам Шмаров в разговоре с РИА Новости рассказал, что издание не может быть независимым от руководства, а появление на сайте редакционного заявления лишь подтверждает наличие свободы выражения мнений.
В марте акционеры "Ведомостей" Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур объявили о предварительной договоренности о продаже 100% акций АО "БНМ", которое издает "Ведомости". 29 мая было объявлено, что акции и активы АО "Бизнес Ньюс Медиа"перешли АО "Саппорт" в лице его учредителя Ивана Ерёмина.