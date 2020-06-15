Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200615/1572955604.html
Заместитель главреда рассказал подробности конфликта в "Ведомостях"
2020-06-15T16:10
ведомости
демьян кудрявцев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/90831/50/908315080_0:251:4912:3014_1400x0_80_0_0_d9af738ac54f3f3430bc97b8e7b6bffb.jpg
https://ria.ru/20200603/1572397068.html
https://ria.ru/20200331/1569404323.html
https://ria.ru/20200615/1572944574.html
1
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572955604.html?chat_room_id=1572955604
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/90831/50/908315080_0:251:4912:3014_1400x0_80_0_0_d9af738ac54f3f3430bc97b8e7b6bffb.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/90831/50/908315080_280:0:4632:3264_1400x0_80_0_0_d06dd5377f2cc1221ea62678db54152e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/90831/50/908315080_824:0:4088:3264_1400x0_80_0_0_f687984ca19244e5b808f6534cf5fc05.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ведомости, демьян кудрявцев, общество

Заместитель главреда рассказал подробности конфликта в "Ведомостях"

16:10 15.06.2020
641
© РИА Новости / Мария Косарева Газеты "Ведомости". Архивное фото
Газеты Ведомости. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Косарева
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Коллектив "Ведомостей" предлагал собственнику свою кандидатуру на должность главного редактора - Анфису Воронину, за нее проголосовало две трети коллектива, но в итоге издатель предложил назначить Андрея Шмарова.
О том, что коллектив "Ведомостей" предлагал назначить главредом Воронину, которая управляет партнерскими проектами "Ведомости &", говорится на сайте издания.
Сенатор, член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сулейман Керимов на заседании СФ РФ
3 июня, 12:35
Сенатор Керимов подал иск к "Ведомостям" и Forbes
"За кандидата проголосовало более двух третей коллектива. И это при том, что нас (учредитель АО "Саппорт", нового владельца издания, Иван) Еремин попросил, мы узнали о том, что Еремин просит нас провести голосование, вечером дня накануне. Вы представляете, что это такое, в условиях самоизоляции взять это и провести? ... Мы это успели. Ровно для того, чтобы нам потом сказали: "Выдвинули кандидата - и бог с ним. А мы вам назначим человека, за которого никто из вас не проголосовал", - заявил РИА Новости один из увольняющихся заместителей главреда Дмитрий Симаков.
Пять заместителей главного редактора "Ведомостей" уходят из газеты в качестве протеста против назначения главредом Шмарова, соответствующее заявление опубликовано на сайте издания. Назначить Шмарова, против которого выступали в коллективе издания, рекомендовал совет директоров "Бизнес ньюс медиа".
Андрей Шмаров
31 марта, 16:00
И. о. главреда "Ведомостей" не согласен с претензиями заместителей
Редакция "Ведомостей" ранее опубликовала на сайте издания сообщение о том, что изменение редакционной политики газеты исполняющим обязанности главного редактора Шмаровым подрывает доверие аудитории. Сам Шмаров в разговоре с РИА Новости рассказал, что издание не может быть независимым от руководства, а появление на сайте редакционного заявления лишь подтверждает наличие свободы выражения мнений.
В марте акционеры "Ведомостей" Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур объявили о предварительной договоренности о продаже 100% акций АО "БНМ", которое издает "Ведомости". 29 мая было объявлено, что акции и активы АО "Бизнес Ньюс Медиа"перешли АО "Саппорт" в лице его учредителя Ивана Ерёмина.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на заседании комитета Госдумы РФ по информационной политике, технологиям и связи
Вчера, 13:27
Волин рассказал о возможных вариантах разрешения конфликта в "Ведомостях"
0110010
Обсудить 1
ВедомостиДемьян КудрявцевОбщество
Рекомендуем
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на заседании комитета Госдумы РФ по информационной политике, технологиям и связи
Волин рассказал о возможных вариантах разрешения конфликта в "Ведомостях"
Газеты Ведомости. Архивное фото
Из "Ведомостей" ушли все заместители главного редактора
Участник конкурса Лидеры России
Администрация "Лидеров России" прокомментировала блокировку в Twitter
Газеты Ведомости. Архивное фото
Издатель "Ведомостей" назвал уход заместителей главреда их личным делом
Алексей Навальный
Против Навального возбудили дело о клевете
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская
"Газпром" прекратил арбитраж с Uniper о цене поставок газа
Протестующие возле Белого дома в Вашингтоне, США
Экс-разведчик СВР назвал главную причину беспорядков в США
Газеты Ведомости. Архивное фото
Замглавреда "Ведомостей" заявил, что не видит поля для компромисса
Алена Верди
РЕН назвал причину смерти лжехирурга Алены Верди
Президент Арктической академии наук и председатель Арктического совета Ассамблеи народов Евразии профессор Валерий Митько
Ветеран-разведчик прокомментировал дело ученого Митько о госизмене
Гражданин США Пол Уилан в Московском городском суде
Шансов доказать невиновность у Уилана почти не было, считает адвокат
Скорая помощь
В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Адвокат Ефремова рассказал, почему актер выпивал перед аварией
Площадь Независимости в Киеве
На Украине заявили о необязательности Минских соглашений
Место вооруженного нападения на полицейских на Ленинском проспекте
Полиция раскрыла детали инцидента со стрельбой на западе Москвы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:11В Пекине будут наказывать за повышение цен из-за вспышки COVID на рынке
08:04Министр обороны Японии оценил план размещения американской системы ПРО
08:01Банки отмечают резкий рост спроса граждан на инвестиционные монеты
07:57Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей во вторник
07:55Банки рассказали о возможных шагах из-за ограничения тарифов эквайринга
07:53Ученые создали программу для поиска родственных связей между животными
07:51Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона в стране
07:49В Италии СМИ оценило письмо о финансировании Движения 5 звезд Венесуэлой
07:49В Магадане не обнаружили утечку нефтепродуктов в Охотском море
07:44В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4
07:43В Кузбассе за последние сутки выявили 17 случаев коронавируса
07:42В Новой Зеландии впервые за 24 дня выявили два новых случая COVID-19
07:41В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40В Киргизии выявили рекордные 100 новых случаев коронавируса
07:39В Новосибирской области выявили 103 случая COVID-19
07:38В Пекине продезинфицировали более 33 тысяч предприятий общепита
07:37В Иркутске из-за COVID-19 отменили мероприятия в честь 75-летия Победы
07:35В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 202 пациента с COVID-19
07:31Московские вузы начнут тестировать инновационные технологии
07:28МЧС предупредило о сильных дождях в Приморье 17 июня и риске подтоплений
Лента новостейМолния