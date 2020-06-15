Заместитель главреда рассказал подробности конфликта в "Ведомостях"

"За кандидата проголосовало более двух третей коллектива. И это при том, что нас (учредитель АО "Саппорт", нового владельца издания, Иван) Еремин попросил, мы узнали о том, что Еремин просит нас провести голосование, вечером дня накануне. Вы представляете, что это такое, в условиях самоизоляции взять это и провести? ... Мы это успели. Ровно для того, чтобы нам потом сказали: "Выдвинули кандидата - и бог с ним. А мы вам назначим человека, за которого никто из вас не проголосовал", - заявил РИА Новости один из увольняющихся заместителей главреда Дмитрий Симаков.