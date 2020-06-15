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В Петербурге мужчине продали санитайзер под видом воды для детей
2020-06-15T23:29
пятерочка (сеть магазинов)
альфа-групп
x5 retail group
санкт-петербург
происшествия
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пятерочка (сеть магазинов), альфа-групп, x5 retail group, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге мужчине продали санитайзер под видом воды для детей

16:04 15.06.2020 (обновлено: 23:29 15.06.2020)
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© Fotolia / Schlierner
© Fotolia / Schlierner
. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. X5 Retail Group уволит руководство "Пятерочки" в Петербурге, по чьей вине санитайзер для персонала, разлитый в бутылки из-под детской питьевой воды, оказался на полке с этой продукцией и был ошибочно куплен вместо нее, из-за чего пострадал маленький ребенок, сообщил РИА Новости в понедельник представитель торговой сети.
Накануне одна из жительниц города сообщила на своей странице соцсети "ВКонтакте", что в бутылке детской воды из "Пятерочки", которую она дала маленькой дочке, оказался санитайзер. При этом, как уточнила женщина, "колпачок для питья (был. — Прим. ред.) герметично закрыт и характерно хрустел при открытии, сама же пробка по резьбе оказалась вскрыта". Ребенок, сделав глоток, пожаловался на "горячую водичку", после чего девочке пришлось промывать рот и давать ей активированный уголь.

"По итогам проведения оперативной проверки выявлено, что подготовленные для использования сотрудниками две бутылки антисептического средства попали на полку с водой в результате проявленной халатности со стороны директора и администратора магазина. Эти сотрудники будут уволены", — рассказал РИА Новости представитель X5 Retail Group.

По его словам, администрация торговой сети находится "в постоянном контакте" с семьей, где ребенок пострадал при этом инциденте.
"После случившегося осуществлена тщательная проверка воды во всех магазинах сети, а также проведен дополнительный инструктаж сотрудников", — добавил собеседник агентства.
X5 Retail Group — крупнейший по объему выручки российский ретейлер. Количество магазинов компании на конец марта достигло 16 658. Выручка X5 в 2019 году увеличилась на 13,2% — до 1,734 триллиона рублей, EBITDA по МСФО — на 13,9%, до 122,585 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является CTF Holdings S.A., который входит в консорциум "Альфа-групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,62%.
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Пятерочка (сеть магазинов)Альфа-ГруппX5 Retail GroupСанкт-ПетербургПроисшествия
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