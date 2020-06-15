В Петербурге мужчине продали санитайзер под видом воды для детей

"По итогам проведения оперативной проверки выявлено, что подготовленные для использования сотрудниками две бутылки антисептического средства попали на полку с водой в результате проявленной халатности со стороны директора и администратора магазина. Эти сотрудники будут уволены", — рассказал РИА Новости представитель X5 Retail Group.