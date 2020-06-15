В Карачаево-Черкесии продлили режим самоизоляции до 22 июня

Третий госпиталь для пациентов с COVID-19 в Карачаево-Черкесской Республике

© Фото предоставлено пресс-службой главы КЧР Третий госпиталь для пациентов с COVID-19 в Карачаево-Черкесской Республике

ПЯТИГОРСК, 15 июн - РИА Новости. Режим самоизоляции продлен в Режим самоизоляции продлен в Карачаево-Черкесии до 22 июня, эпидситуация пока остается напряженной, сообщил глава региона Рашид Темрезов

"Сегодня на заседании оперативного штаба КЧР мы приняли решение о продлении ограничительных мероприятий и режима самоизоляции на территории республики еще по 22 июня. Карачаево-Черкесия позднее многих других субъектов РФ вступила в эпидпроцесс, поэтому развитие эпидситуации по сравнению с соседними регионами идёт с разницей в несколько недель", - написал Темрезов в Instagram

По его словам, на территории Карачаево-Черкесии сейчас наблюдается рост количества выявленных случаев коронавирусной инфекции

"Это, конечно, связано не только с развитием эпидситуации, но и с увеличением количества тестирований. За последние 2 недели нам удалось почти двукратно увеличить количество исследований и по охвату населения тестированием на COVID-19 в сутки в расчёте на 100 тысяч населения мы вышли на первое место в СКФО", - отметил глава КЧР.

Темрезов добавил, что в дополнение к 710 койко-местам в COVID-госпиталях открылось новое инфекционное отделение на 65 койко-мест на базе Правокубанской участковой больницы, готовится к открытию новый резервный госпиталь на 110 койко-мест на базе Усть-Джегутинской центральной районной больницы.

"Но эпидситуация в Карачаево-Черкесии пока остаётся напряженной. Правительство КЧР, депутатский корпус, медицинские работники, общественные организации, Единый волонтёрский штаб КЧР - каждый на своём месте, вместе мы стараемся сделать максимум для того, чтобы снять возникающие у людей вопросы: по срокам тестирования, госпитализации, пополнению запасов лекарственных препаратов, формированию кадрового медицинского резерва", - отметил Темрезов.

Глава КЧР выразил благодарность министру здравоохранения России Михаилу Мурашко, который откликнулся на обращение и направил в республику большую бригаду высококвалифицированных врачей из Башкирии. "Также слова благодарности хочу сказать главе республики Башкирия Радию Хабирову за его решение направить в республику большую партию средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств", - отметил глава КЧР.

Сейчас важна помощь и поддержка каждого, также важна личная и коллективная ответственность в сложной эпидситуации, чтобы снизился коэффициент распространения инфекции и регион мог перейти к 1 этапу снятия ограничений, подчеркнул Темрезов.

По данным оперштаба КЧР, за сутки в регионе выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Карачаево-Черкесии составило 2255, из них 584 человека выздоровели, десять скончались.