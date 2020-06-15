В Ижевске задержали подозреваемых в убийстве школьницы в 2001 году

УФА, 15 июн - РИА Новости. Следственные органы Удмуртии совместно с полицейскими нашли и задержали двух местных жителей, подозреваемых в изнасиловании и убийстве школьницы, тело которой со следами насилия было найдено в лесу в 2001 году, сообщает следственное Следственные органы Удмуртии совместно с полицейскими нашли и задержали двух местных жителей, подозреваемых в изнасиловании и убийстве школьницы, тело которой со следами насилия было найдено в лесу в 2001 году, сообщает следственное управление СК по региону

Ведомство сообщает, что 28 сентября 2001 года на перекрестке улицы Васнецова и переулка Уральский в Ижевске было обнаружено тело 14-летней девочки с признаками насильственной смерти. Установить злоумышленника по горячим следам не удалось. Предварительное следствие по делу было приостановлено, однако работа над раскрытием преступления все эти годы не прекращалась.

"Благодаря совершенствованию форм, методов, расширению возможностей экспертных исследований, в мае 2020 года установлено совпадение генотипа предполагаемого преступника с генотипом 37-летнего жителя Ижевска. Мужчина был задержан и заключен под стражу", - сообщили в СУСК РФ по Удмуртии, отметив, что задержанный признался в совершении преступления, но следственные органы продолжили искать и второго преступника, так как на теле девочки были найдены биологические материалы двух человек.

"Следователи совместно с полицейскими изучили круг общения задержанного и выяснили, что он через два года после убийства девочки совершил групповой разбой и был наказан. Проверили всех соучастников разбоя и нашли второго подозреваемого в изнасиловании и убийстве школьницы. Он тоже задержан, готовятся материалы для предъявления ему обвинения", - сообщает удмуртский следком.