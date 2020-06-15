В Ижевске задержали подозреваемых в убийстве школьницы в 2001 году

УФА, 15 июн - РИА Новости. Следственные органы Удмуртии совместно с полицейскими нашли и задержали двух местных жителей, подозреваемых в изнасиловании и убийстве школьницы, тело которой со следами насилия было найдено в лесу в 2001 году, сообщает следственное управление СК по региону.
Ведомство сообщает, что 28 сентября 2001 года на перекрестке улицы Васнецова и переулка Уральский в Ижевске было обнаружено тело 14-летней девочки с признаками насильственной смерти. Установить злоумышленника по горячим следам не удалось. Предварительное следствие по делу было приостановлено, однако работа над раскрытием преступления все эти годы не прекращалась.
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"Благодаря совершенствованию форм, методов, расширению возможностей экспертных исследований, в мае 2020 года установлено совпадение генотипа предполагаемого преступника с генотипом 37-летнего жителя Ижевска. Мужчина был задержан и заключен под стражу", - сообщили в СУСК РФ по Удмуртии, отметив, что задержанный признался в совершении преступления, но следственные органы продолжили искать и второго преступника, так как на теле девочки были найдены биологические материалы двух человек.
"Следователи совместно с полицейскими изучили круг общения задержанного и выяснили, что он через два года после убийства девочки совершил групповой разбой и был наказан. Проверили всех соучастников разбоя и нашли второго подозреваемого в изнасиловании и убийстве школьницы. Он тоже задержан, готовятся материалы для предъявления ему обвинения", - сообщает удмуртский следком.
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Следствие сообщает, что установлена полная картина произошедшего 19 лет назад. По версии следователей, на тот момент 18-летний, 20-летний и 22-летний жители Ижевска познакомились с 14-летней девочкой у кинотеатра, после чего решили проводить ее домой. В лесополосе двое злоумышленников поочередно изнасиловали потерпевшую, после чего один из них ее задушил. Третий молодой человек стал очевидцем совершенных преступлений.