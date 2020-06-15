Путин сравнил рост безработицы в России и в других странах

"Вы сказали, что бизнес не сокращает персонал, а старается сохранить. Да, многие действительно так и делают, это нужно поощрять и дальше. Но все-таки сокращения-то есть... Все-таки безработица у нас подросла - где-то около 1,5%. Это, конечно, не так драматично выглядит, как во многих других странах, где безработица скакнула под 11%, под 16%. У нас было 4,5% где-то, а сейчас в районе 6%. Поэтому все-таки она растет у нас, на это нужно обращать внимание", - заявил Путин.