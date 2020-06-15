https://ria.ru/20200615/1572954667.html
Путин сравнил рост безработицы в России и в других странах
2020-06-15T15:55
2020-06-15T16:31
максим решетников
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
владимир путин
экономика
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максим решетников, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, экономика
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
Безработица в России подросла, сейчас составляет около 6%, но это выглядит не так драматично, как во многих других странах, где этот показатель вырос до 11-16%, заявил президент РФ Владимир Путин
.
В понедельник он проводит совещание по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы. С докладом о поддержке предприятий и индивидуальных предпринимателей в рамках встречи выступил глава Минэкономразвития Максим Решетников
.
"Вы сказали, что бизнес не сокращает персонал, а старается сохранить. Да, многие действительно так и делают, это нужно поощрять и дальше. Но все-таки сокращения-то есть... Все-таки безработица у нас подросла - где-то около 1,5%. Это, конечно, не так драматично выглядит, как во многих других странах, где безработица скакнула под 11%, под 16%. У нас было 4,5% где-то, а сейчас в районе 6%. Поэтому все-таки она растет у нас, на это нужно обращать внимание", - заявил Путин.
Президент позитивно оценил то, что эффективно работает мера поддержки в виде льготных кредитов под 2%, которые предназначены для выплаты заработной платы сотрудникам компаний.
"И то, что своевременно увеличили ресурсы на эту меру поддержки до 350 миллиардов, - тоже хорошо. Надо смотреть, конечно, как уровень заработной платы сохраняется в тех учреждениях, предприятиях, которые претендуют на эту меру поддержки. Без спешки надо посмотреть на все эти аспекты", - добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.