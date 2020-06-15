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Путин сравнил рост безработицы в России и в других странах
2020-06-15T16:31
максим решетников
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коронавирус в россии
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владимир путин
экономика
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Путин сравнил рост безработицы в России и в других странах

15:55 15.06.2020 (обновлено: 16:31 15.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Безработица в России подросла, сейчас составляет около 6%, но это выглядит не так драматично, как во многих других странах, где этот показатель вырос до 11-16%, заявил президент РФ Владимир Путин.
В понедельник он проводит совещание по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы. С докладом о поддержке предприятий и индивидуальных предпринимателей в рамках встречи выступил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
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"Вы сказали, что бизнес не сокращает персонал, а старается сохранить. Да, многие действительно так и делают, это нужно поощрять и дальше. Но все-таки сокращения-то есть... Все-таки безработица у нас подросла - где-то около 1,5%. Это, конечно, не так драматично выглядит, как во многих других странах, где безработица скакнула под 11%, под 16%. У нас было 4,5% где-то, а сейчас в районе 6%. Поэтому все-таки она растет у нас, на это нужно обращать внимание", - заявил Путин.
Президент позитивно оценил то, что эффективно работает мера поддержки в виде льготных кредитов под 2%, которые предназначены для выплаты заработной платы сотрудникам компаний.
"И то, что своевременно увеличили ресурсы на эту меру поддержки до 350 миллиардов, - тоже хорошо. Надо смотреть, конечно, как уровень заработной платы сохраняется в тех учреждениях, предприятиях, которые претендуют на эту меру поддержки. Без спешки надо посмотреть на все эти аспекты", - добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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5 июня, 12:23
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
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Распространение нового коронавирусаМаксим РешетниковКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир ПутинЭкономика
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