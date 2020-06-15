Россия предложила создать международный фотобанк истории Второй мировой

"Создание такого международного фотобанка - это очень долгая задача... Мы считаем, что чем больше будет свидетельств о Второй мировой войне, тем меньше будет возможностей для бесконечных фантазий и фальсификаций, которые сейчас довлеют в общественном мнении, к сожалению, даже в тех странах, которые участвовали во Второй мировой войне и были нашими союзниками", - сказал Мединский.