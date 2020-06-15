Россия предложила создать международный фотобанк истории Второй мировой

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия предлагает создать уникальный международный банк данных фотографий по истории Второй мировой войны, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
Выступая в понедельник в ходе онлайн-брифинга, Мединский напомнил, что ранее в рамках проекта "Образы войны" в России было создано масштабное централизованное собрание уникальных фотографий времен Великой Отечественной войны.
По словам помощника президента, в этом проекте уже согласились принять участие музеи и общественные организации Армении, Азербайджана, Сербии, Украины, Киргизии, Узбекистана, Японии и других стран. Фактически, теперь речь идет о создании международного фотобанка по истории Второй мировой войны, отметил Мединский. Он призвал присоединиться к проекту все заинтересованные стороны - от музеев и архивов до частных собирателей фотографий.
"Создание такого международного фотобанка - это очень долгая задача... Мы считаем, что чем больше будет свидетельств о Второй мировой войне, тем меньше будет возможностей для бесконечных фантазий и фальсификаций, которые сейчас довлеют в общественном мнении, к сожалению, даже в тех странах, которые участвовали во Второй мировой войне и были нашими союзниками", - сказал Мединский.
"Мы с вами создадим тот продукт, который станет самым ценным, подлинным свидетельством, "застывшей" памятью о Второй мировой войне", - добавил он.
Проект "Образы войны" объединил работы таких фронтовых фотокорреспондентов, как Евгений Халдей, Борис Кудояров, Эммануил Евзерихин, Иван Шагин, Яков Халип и многих других. Проект "Образы войны" приурочен к 75-летию Великой Победы и призван донести до широкой аудитории свидетельства беспримерного подвига советских солдат, отстоявших свободу и независимость Родины. Отдельное внимание уделено освободительной миссии Красной Армии в Европе.
Создателями проекта стали Российское военно-историческое общество совместно с Российским государственным архивом кинофотодокументов (РГАКФД), "Росфото", "Мультимедиа Арт Музеем" (Москва), Российским фондом культуры и Музеем Победы.
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