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75 лет Великой Победы
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Россия предложила создать международный фотобанк истории Второй мировой
2020-06-15T16:24
75 лет великой победы
россия
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
владимир мединский
общество
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россия, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), владимир мединский, общество

Россия предложила создать международный фотобанк истории Второй мировой

15:54 15.06.2020 (обновлено: 16:24 15.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПомощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский
Помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия предлагает создать уникальный международный банк данных фотографий по истории Второй мировой войны, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
Выступая в понедельник в ходе онлайн-брифинга, Мединский напомнил, что ранее в рамках проекта "Образы войны" в России было создано масштабное централизованное собрание уникальных фотографий времен Великой Отечественной войны.
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По словам помощника президента, в этом проекте уже согласились принять участие музеи и общественные организации Армении, Азербайджана, Сербии, Украины, Киргизии, Узбекистана, Японии и других стран. Фактически, теперь речь идет о создании международного фотобанка по истории Второй мировой войны, отметил Мединский. Он призвал присоединиться к проекту все заинтересованные стороны - от музеев и архивов до частных собирателей фотографий.
"Создание такого международного фотобанка - это очень долгая задача... Мы считаем, что чем больше будет свидетельств о Второй мировой войне, тем меньше будет возможностей для бесконечных фантазий и фальсификаций, которые сейчас довлеют в общественном мнении, к сожалению, даже в тех странах, которые участвовали во Второй мировой войне и были нашими союзниками", - сказал Мединский.
"Мы с вами создадим тот продукт, который станет самым ценным, подлинным свидетельством, "застывшей" памятью о Второй мировой войне", - добавил он.
Проект "Образы войны" объединил работы таких фронтовых фотокорреспондентов, как Евгений Халдей, Борис Кудояров, Эммануил Евзерихин, Иван Шагин, Яков Халип и многих других. Проект "Образы войны" приурочен к 75-летию Великой Победы и призван донести до широкой аудитории свидетельства беспримерного подвига советских солдат, отстоявших свободу и независимость Родины. Отдельное внимание уделено освободительной миссии Красной Армии в Европе.
Создателями проекта стали Российское военно-историческое общество совместно с Российским государственным архивом кинофотодокументов (РГАКФД), "Росфото", "Мультимедиа Арт Музеем" (Москва), Российским фондом культуры и Музеем Победы.
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75 лет Великой ПобедыРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Владимир МединскийОбщество
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