https://ria.ru/20200615/1572953762.html
Одноклассница описала подростка, планировавшего нападение в Волгограде
2020-06-15T15:46
2020-06-15T15:46
предотвращение нападения на школу в волгограде
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
волгоград
происшествия
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Задержание подростка, подозреваемого в планировании массового убийства
В Волгограде предотвратили массовое убийство в школе
По данным ФСБ, задержан местный подросток 14-15 лет, судя по году рождения (2005-й)
У него изъяли готовую самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие
Также у него нашли записи с инструкциями по изготовлению бомб и по организации массовых убийств в школах – сделал ли он их сам или где-то получил, не уточняется
Были ли у задержанного сообщники, не говорится. Возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении взрывчатки, готовятся материалы о подготовке к массовому убийству
За последние месяцы подобные нападения были предотвращены в школах и колледжах Тюменской области, Красноярска, Сахалина, Саратова, Керчи и других городов.
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2020-06-15T15:46
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видео, предотвращение нападения на школу в волгограде, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), волгоград, происшествия
Одноклассница описала подростка, планировавшего нападение в Волгограде
ВОЛГОГРАД, 15 июн – РИА Новости. Одноклассница подростка, который планировал нападение на школу в Волгограде, сообщила РИА Новости, что считает его тихим и простым парнем.
2020-06-15T15:46
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ВОЛГОГРАД, 15 июн – РИА Новости. Одноклассница подростка, который планировал нападение на школу в Волгограде, сообщила РИА Новости, что считает его тихим и простым парнем.
Ранее в ФСБ России сообщили, что в Волгограде задержан подросток за подготовку нападения на школу, у него изъяли самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие. По информации СК, он планировал убить сотрудника школы и одного из учеников, с которым был конфликт, также у него могли быть сообщники. Школьнику предъявлено обвинение, по данным суда, он арестован до 11 августа. По информации уполномоченного по правам ребенка, семья не попадала в поле зрения социальных и правоохранительных органов, мальчик проживает с мамой и бабушкой, больше года находится на домашнем обучении.
По словам одноклассницы, она с ним училась в седьмом классе до тех пор, пока его не перевели на домашнее обучение, в школе тот появлялся редко.
"Сейчас мы закончили восьмой класс. В обычной жизни мы с ним не общаемся. Так что не могу точно сказать, мог ли он на такое пойти. В школе он был простым, тихим парнем", - добавила она.