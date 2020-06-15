Одноклассница описала подростка, планировавшего нападение в Волгограде

Ранее в ФСБ России сообщили, что в Волгограде задержан подросток за подготовку нападения на школу, у него изъяли самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие. По информации СК, он планировал убить сотрудника школы и одного из учеников, с которым был конфликт, также у него могли быть сообщники. Школьнику предъявлено обвинение, по данным суда, он арестован до 11 августа. По информации уполномоченного по правам ребенка, семья не попадала в поле зрения социальных и правоохранительных органов, мальчик проживает с мамой и бабушкой, больше года находится на домашнем обучении.