https://ria.ru/20200615/1572952616.html
Прокуратура проконтролирует дело о планировавшемся нападении в Волгограде
2020-06-15T15:28
2020-06-15T15:28
предотвращение нападения на школу в волгограде
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
волгоград
волгоградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572937069_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_171a689aa39416696af92de8022d7d12.jpg
https://ria.ru/20200615/1572938544.html
волгоград
волгоградская область
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200615/1572952616.html?chat_room_id=1572952616
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
Задержание подростка, подозреваемого в планировании массового убийства
В Волгограде предотвратили массовое убийство в школе
По данным ФСБ, задержан местный подросток 14-15 лет, судя по году рождения (2005-й)
У него изъяли готовую самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие
Также у него нашли записи с инструкциями по изготовлению бомб и по организации массовых убийств в школах – сделал ли он их сам или где-то получил, не уточняется
Были ли у задержанного сообщники, не говорится. Возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении взрывчатки, готовятся материалы о подготовке к массовому убийству
За последние месяцы подобные нападения были предотвращены в школах и колледжах Тюменской области, Красноярска, Сахалина, Саратова, Керчи и других городов.
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572937069_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_171a689aa39416696af92de8022d7d12.jpg
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=68962045&type=mp4
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=68962045&type=mp4
2020-06-15T15:28
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572937069_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_171a689aa39416696af92de8022d7d12.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572937069_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_09957598210d3471a191aaa1e71f90e1.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572937069_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_696bfd2b34621d6b6e52754d8a756fc0.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
предотвращение нападения на школу в волгограде, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), волгоград, волгоградская область, происшествия
ВОЛГОГРАД, 15 июн – РИА Новости. Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль расследование уголовного дела о планировавшемся нападении подростка на школу, говорится в сообщении ведомства.
Ранее в ФСБ России сообщили, что в Волгограде задержан подросток за подготовку нападения на школу, у него изъяли самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие. По информации СК, он планировал убить сотрудника школы и одного из учеников, с которым был конфликт, также у него могли быть сообщники. Школьнику предъявлено обвинение, по данным суда, он арестован до 11 августа. По информации регионального уполномоченного по правам ребенка, мальчик проживает с мамой и бабушкой, со второго полугодия прошлого учебного года школьник находится на домашнем обучении.
"Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой Волгоградской области на контроль. Кроме того, прокуратурой в рамках организованной надзорной проверки будет дана оценка полноте принимаемых органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних мер по предупреждению подобных деяний", - говорится в сообщении ведомства.