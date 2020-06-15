Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200615/1572952616.html
Прокуратура проконтролирует дело о планировавшемся нападении в Волгограде
2020-06-15T15:28
предотвращение нападения на школу в волгограде
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
волгоград
волгоградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572937069_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_171a689aa39416696af92de8022d7d12.jpg
https://ria.ru/20200615/1572938544.html
волгоград
волгоградская область
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572952616.html?chat_room_id=1572952616
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Задержание подростка, подозреваемого в планировании массового убийства
В Волгограде предотвратили массовое убийство в школе По данным ФСБ, задержан местный подросток 14-15 лет, судя по году рождения (2005-й) У него изъяли готовую самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие Также у него нашли записи с инструкциями по изготовлению бомб и по организации массовых убийств в школах – сделал ли он их сам или где-то получил, не уточняется Были ли у задержанного сообщники, не говорится. Возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении взрывчатки, готовятся материалы о подготовке к массовому убийству За последние месяцы подобные нападения были предотвращены в школах и колледжах Тюменской области, Красноярска, Сахалина, Саратова, Керчи и других городов.
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572937069_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_171a689aa39416696af92de8022d7d12.jpg
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=68962045&type=mp4
2020-06-15T15:28
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572937069_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_171a689aa39416696af92de8022d7d12.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572937069_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_09957598210d3471a191aaa1e71f90e1.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572937069_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_696bfd2b34621d6b6e52754d8a756fc0.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
предотвращение нападения на школу в волгограде, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), волгоград, волгоградская область, происшествия

Прокуратура проконтролирует дело о планировавшемся нападении в Волгограде

15:28 15.06.2020
146
ВОЛГОГРАД, 15 июн – РИА Новости. Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль расследование уголовного дела о планировавшемся нападении подростка на школу, говорится в сообщении ведомства.
Ранее в ФСБ России сообщили, что в Волгограде задержан подросток за подготовку нападения на школу, у него изъяли самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие. По информации СК, он планировал убить сотрудника школы и одного из учеников, с которым был конфликт, также у него могли быть сообщники. Школьнику предъявлено обвинение, по данным суда, он арестован до 11 августа. По информации регионального уполномоченного по правам ребенка, мальчик проживает с мамой и бабушкой, со второго полугодия прошлого учебного года школьник находится на домашнем обучении.
Кадр видео задержания подростка, готовившего нападение на школу в Волгограде
Вчера, 12:13
У планировавшего нападение в Волгограде подростка могли быть сообщники
"Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой Волгоградской области на контроль. Кроме того, прокуратурой в рамках организованной надзорной проверки будет дана оценка полноте принимаемых органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних мер по предупреждению подобных деяний", - говорится в сообщении ведомства.
301000
Обсудить 0
Предотвращение нападения на школу в ВолгоградеСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ВолгоградВолгоградская областьПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники полиции Мали
СМИ сообщили о пропаже более 40 военных в Мали
Кадр видео задержания подростка, готовившего нападение на школу в Волгограде
Одноклассница описала подростка, планировавшего нападение в Волгограде
Прохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве
Выплаты на ребенка от 3 до 16 лет перечислили на 19,8 млн детей
Молоток в зале судебных заседаний
Молдавского бизнесмена Платона выпустят из тюрьмы
Противостояние полиции и демонстрантов во время акции протеста против гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, Атланта
Жена убитого в Атланте афроамериканца назвала его смерть неоправданной
Женщина с детьми
Минтруд перечислил выплаты для 4,2 миллиона детей до трех лет
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Волгограде зарезали иностранного студента-медика
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Суд в Киеве рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко
Гражданин США Пол Уилан в Московском городском суде
Адвокат рассказал, в какой момент могут обменять Уилана
Оптовый рынок Синьфади в Пекине
В ВОЗ рассказали, как COVID-19 мог попасть на рынок в Пекине
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
В Саратовской области автомобиль сбил школьника на "зебре"
Площадь Независимости в Киеве
У суда в Киеве произошла драка между полицейскими и митингующими
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил необходимость эффективной помощи предприятиям и гражданам
Президент Польши Анджей Дуда на открытии первой сессии Нового созыва сената
В РПЦ поддержали польского президента за позицию по ЛГБТ
Трудовая книжка
В России число безработных за два месяца выросло на 1,05 миллиона человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04Министр обороны Японии оценил план размещения американской системы ПРО
08:01Банки отмечают резкий рост спроса граждан на инвестиционные монеты
07:57Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей во вторник
07:55Банки рассказали о возможных шагах из-за ограничения тарифов эквайринга
07:53Ученые создали программу для поиска родственных связей между животными
07:51Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона в стране
07:49В Италии СМИ оценило письмо о финансировании Движения 5 звезд Венесуэлой
07:49В Магадане не обнаружили утечку нефтепродуктов в Охотском море
07:44В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4
07:43В Кузбассе за последние сутки выявили 17 случаев коронавируса
07:42В Новой Зеландии впервые за 24 дня выявили два новых случая COVID-19
07:41В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40В Киргизии выявили рекордные 100 новых случаев коронавируса
07:39В Новосибирской области выявили 103 случая COVID-19
07:38В Пекине продезинфицировали более 33 тысяч предприятий общепита
07:37В Иркутске из-за COVID-19 отменили мероприятия в честь 75-летия Победы
07:35В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 202 пациента с COVID-19
07:31Московские вузы начнут тестировать инновационные технологии
07:28МЧС предупредило о сильных дождях в Приморье 17 июня и риске подтоплений
07:24В Кузбассе семь человек пострадали в ДТП на трассе
Лента новостейМолния