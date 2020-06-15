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Путин отметил необходимость эффективной помощи предприятиям и гражданам
2020-06-15T15:44
общество
владимир путин
экономика
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общество, владимир путин, экономика

Путин отметил необходимость эффективной помощи предприятиям и гражданам

15:27 15.06.2020 (обновлено: 15:44 15.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Главное не только четко исполнять технические детали в рамках реализации мер поддержки экономики на уровне правительства и ведомств, важен их результат - эффективность и своевременность помощи предприятиям и гражданам, заявил президент РФ Владимир Путин.
В понедельник он проводит совещание по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы. "Принципиально значимо не только то, насколько четко исполняются поручения, соблюдаются все сроки на уровне правительства и ведомств, принимаются нормативные акты, перечисляются деньги в регионы", - сказал президент в начале встречи.
"Это, безусловно, очень важно, необходимо. Но все же это все-таки технические, наши внутренние управленческие вопросы. Главное - это результат, то, насколько ощутима и своевременна поддержка для конкретных граждан, семей, предприятий, как они это сами оценивают, как они оценивают эффективность таких мер и на своем примере, на ситуации своих знакомых, близких, коллег", - заявил Путин.
Он отметил, что именно поэтому попросил собрать на эту встречу самых разных людей и в сегодняшнем разговоре принимают участие в том числе граждане, которые непосредственно получают социальные выплаты или приняли решение воспользоваться льготами по ипотеке, грантами на выплату зарплат для работников своих предприятий.
"С учетом их рассказов, жизненных ситуаций посмотрим и удачные решения, которые нужно использовать и развивать в нашей работе дальше, и проблемы, на которые следует обратить особое внимание, внести корректировки", - пояснил Путин.
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