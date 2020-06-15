В России могут разрешить дистанционные предрейсовые медосмотры водителей

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Работодателям могут разрешить проводить дистанционные предрейсовые медосмотры водителей с помощью телемедицинских технологий, соответствующий законопроект внесён в базу данных Госдумы.
Авторами инициативы выступили депутаты Игорь Ананских ("Справедливая Россия") и Дмитрий Савельев (ЛДПР).
"В Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" в статью 23 вносятся поправки, допускающие проведение предрейсового, предсменного, послерейсового, послесменного медицинского осмотра с применением телемедицинских технологий", - говорится в пояснительной записке.
Проект закона определяет порядок проведения медицинского осмотра с применением телемедицинских технологий работников, индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан. Устанавливается, что предрейсовый, предсменный, послерейсовый, послесменный дистанционный медосмотр проводится перед началом и по окончании рабочего дня или смены. При выявлении отклонений в параметрах состояния здоровья, признаков употребления алкоголя или наркотических и психотропных средств такое лицо направляется на медицинский осмотр с проведением химико-токсикологического исследования.
Законопроект также закрепляет обязанность проходить один раз в шесть месяцев профилактический медицинский осмотр, включающий химико-токсикологические исследования наличия в организме наркотических средств и психотропных веществ и их метаболитов.
При этом законопроект оставляет за работодателем право выбирать порядок проведения медицинского осмотра: проведение очного медицинского осмотра или с применением телемедицинских технологий. В случае выбора дистанционного прохождения осмотра дополнительным средством контроля могут послужить выборочный очный осмотр, отмечают авторы.
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"Дистанционный медосмотр будет также способствовать поддержанию дисциплины водителя накануне рейса. Кроме того, при проведении есть возможность фото- видеофиксации каждого водителя, его состояния и результата его осмотра", - говорится в материалах.
По мнению депутатов, это позволит обеспечить требования безопасности дорожного движения, ускорить процессы цифровизации в данной сфере, а также оптимизировать издержки работодателей по проведению обязательных медицинских осмотров.