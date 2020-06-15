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В России могут разрешить дистанционные предрейсовые медосмотры водителей
2020-06-15T15:14
дмитрий савельев
игорь ананских
здоровье - общество
лдпр
справедливая россия
госдума рф
общество
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дмитрий савельев, игорь ананских, здоровье - общество, лдпр, справедливая россия, госдума рф, общество

В России могут разрешить дистанционные предрейсовые медосмотры водителей

15:14 15.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВодитель трамвая проходит медосмотр перед выходом на линию
Водитель трамвая проходит медосмотр перед выходом на линию
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Водитель трамвая проходит медосмотр перед выходом на линию. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Работодателям могут разрешить проводить дистанционные предрейсовые медосмотры водителей с помощью телемедицинских технологий, соответствующий законопроект внесён в базу данных Госдумы.
Авторами инициативы выступили депутаты Игорь Ананских ("Справедливая Россия") и Дмитрий Савельев (ЛДПР).
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"В Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" в статью 23 вносятся поправки, допускающие проведение предрейсового, предсменного, послерейсового, послесменного медицинского осмотра с применением телемедицинских технологий", - говорится в пояснительной записке.
Проект закона определяет порядок проведения медицинского осмотра с применением телемедицинских технологий работников, индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан. Устанавливается, что предрейсовый, предсменный, послерейсовый, послесменный дистанционный медосмотр проводится перед началом и по окончании рабочего дня или смены. При выявлении отклонений в параметрах состояния здоровья, признаков употребления алкоголя или наркотических и психотропных средств такое лицо направляется на медицинский осмотр с проведением химико-токсикологического исследования.
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Законопроект также закрепляет обязанность проходить один раз в шесть месяцев профилактический медицинский осмотр, включающий химико-токсикологические исследования наличия в организме наркотических средств и психотропных веществ и их метаболитов.
При этом законопроект оставляет за работодателем право выбирать порядок проведения медицинского осмотра: проведение очного медицинского осмотра или с применением телемедицинских технологий. В случае выбора дистанционного прохождения осмотра дополнительным средством контроля могут послужить выборочный очный осмотр, отмечают авторы.
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"Дистанционный медосмотр будет также способствовать поддержанию дисциплины водителя накануне рейса. Кроме того, при проведении есть возможность фото- видеофиксации каждого водителя, его состояния и результата его осмотра", - говорится в материалах.
По мнению депутатов, это позволит обеспечить требования безопасности дорожного движения, ускорить процессы цифровизации в данной сфере, а также оптимизировать издержки работодателей по проведению обязательных медицинских осмотров.
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Дмитрий СавельевИгорь АнанскихЗдоровье - ОбществоЛДПРСправедливая РоссияГосдума РФОбщество
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