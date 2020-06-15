В России могут разрешить дистанционные предрейсовые медосмотры водителей

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Работодателям могут разрешить проводить дистанционные предрейсовые медосмотры водителей с помощью телемедицинских технологий, соответствующий законопроект внесён в базу данных Работодателям могут разрешить проводить дистанционные предрейсовые медосмотры водителей с помощью телемедицинских технологий, соответствующий законопроект внесён в базу данных Госдумы

"В Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" в статью 23 вносятся поправки, допускающие проведение предрейсового, предсменного, послерейсового, послесменного медицинского осмотра с применением телемедицинских технологий", - говорится в пояснительной записке.

Проект закона определяет порядок проведения медицинского осмотра с применением телемедицинских технологий работников, индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан. Устанавливается, что предрейсовый, предсменный, послерейсовый, послесменный дистанционный медосмотр проводится перед началом и по окончании рабочего дня или смены. При выявлении отклонений в параметрах состояния здоровья, признаков употребления алкоголя или наркотических и психотропных средств такое лицо направляется на медицинский осмотр с проведением химико-токсикологического исследования.

Законопроект также закрепляет обязанность проходить один раз в шесть месяцев профилактический медицинский осмотр, включающий химико-токсикологические исследования наличия в организме наркотических средств и психотропных веществ и их метаболитов.

При этом законопроект оставляет за работодателем право выбирать порядок проведения медицинского осмотра: проведение очного медицинского осмотра или с применением телемедицинских технологий. В случае выбора дистанционного прохождения осмотра дополнительным средством контроля могут послужить выборочный очный осмотр, отмечают авторы.

"Дистанционный медосмотр будет также способствовать поддержанию дисциплины водителя накануне рейса. Кроме того, при проведении есть возможность фото- видеофиксации каждого водителя, его состояния и результата его осмотра", - говорится в материалах.