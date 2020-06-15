В Челябинской области более 300 медиков заболели COVID-19

"Сейчас медработникам приходится работать с очень большим напряжением. На сегодня - это более 300 (заболевших COVID-19). Но не все, а менее половины, заразились при выполнении профессиональных обязанностей", - сказал он журналистам.

По его словам, Челябинская область в настоящее время подошла к пику заболеваемости, когда ежедневно регистрируется почти 200 случаев заболевания, но на фоне этого так называемого плато иногда показатели колеблются. "Когда мы находимся на плато, всегда есть шанс как спуститься с него, так и подняться выше, так как большое количество источников инфекции. И с одной стороны, переболело суммарно около 5 тысяч человек в области, но это небольшой процент от населения", - пояснил он.