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В Челябинской области более 300 медиков заболели COVID-19
2020-06-15T15:05
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В Челябинской области более 300 медиков заболели COVID-19

15:05 15.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках
Врач в запотевших защитных очках
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в запотевших защитных очках. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 15 июн - РИА Новости. Более 300 медицинских работников в Челябинской области заболели новой коронавирусной инфекцией, около половины случаев заболевания не связаны с их профессиональной деятельностью, сообщил в понедельник главный внештатный специалист-эпидемиолог минздрава региона Александр Выгоняйлов.
"Сейчас медработникам приходится работать с очень большим напряжением. На сегодня - это более 300 (заболевших COVID-19). Но не все, а менее половины, заразились при выполнении профессиональных обязанностей", - сказал он журналистам.
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По его словам, Челябинская область в настоящее время подошла к пику заболеваемости, когда ежедневно регистрируется почти 200 случаев заболевания, но на фоне этого так называемого плато иногда показатели колеблются. "Когда мы находимся на плато, всегда есть шанс как спуститься с него, так и подняться выше, так как большое количество источников инфекции. И с одной стороны, переболело суммарно около 5 тысяч человек в области, но это небольшой процент от населения", - пояснил он.
Большинство завозных случаев коронавируса - это приезжающие из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Свердловской области, но сейчас завозные случаи не имеют высокого значения, как в начале эпидемии, сейчас это уже местное распространение, добавил он.
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Он напомнил, что необходимо пользоваться маской, антисептиками, перчатками, находясь в общественных местах, а также держать социальную дистанцию.
По данным минздрава региона, на утро 15 июня в Челябинской области подтверждены 4993 случая заболевания COVID-19 (плюс 182 новых подтверждения ко вчерашнему дню). За прошедшие сутки умерли 5 человек, в том числе четверо - от COVID-19, у 82-летней пациентки коронавирус был сопутствующим. Выписаны 29 человек, всего - 2463.
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