Опрос о работе властей Севастополя пройдет 1 июля

"Попрошу высказаться граждан в отношении их оценки деятельности основных направлений работы правительства Севастополя, в том числе дать оценку временно исполняющему обязанности губернатора и основным департаментам", - сказал в ходе заседания правительства Севастополя Развожаев, отметив, что опрос пройдет 1 июля.