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Опрос о работе властей Севастополя пройдет 1 июля
2020-06-15T15:02
михаил развожаев
единая россия
севастополь
политика
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михаил развожаев, единая россия, севастополь, политика

Опрос о работе властей Севастополя пройдет 1 июля

15:02 15.06.2020
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© РИА Новости / Сергей ПетросянСевастополь
Севастополь
© РИА Новости / Сергей Петросян
Севастополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Опрос о работе властей Севастополя будет организован в день голосования по поправкам в Конституцию РФ, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
"Попрошу высказаться граждан в отношении их оценки деятельности основных направлений работы правительства Севастополя, в том числе дать оценку временно исполняющему обязанности губернатора и основным департаментам", - сказал в ходе заседания правительства Севастополя Развожаев, отметив, что опрос пройдет 1 июля.
Развожаев отметил, что опрос будет проводиться волонтерами и называться "Народная оценка власти".
Досрочные выборы губернатора Севастополя назначены на 13 сентября, решение принято в среду на сессии законодательного собрания региона. "Единая Россия" в Севастополе выдвинула кандидатом на пост главы региона врио губернатора города Михаила Развожаева.
Временно исполняющий обязанности губернатора г. Севастополя Михаил Развозжаев
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Михаил РазвожаевЕдиная РоссияСевастопольПолитика
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