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Вице-премьер Украины заявила, что является подозреваемой в уголовном деле
2020-06-15T15:01
ситуация на украине
верховная рада украины
виктор янукович
украина
в мире
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Вице-премьер Украины заявила, что является подозреваемой в уголовном деле

15:01 15.06.2020
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CC BY 4.0 / РБК-Україна/Віталій Носач / Ольга Стефанишина
Ольга Стефанишина
CC BY 4.0 / РБК-Україна/Віталій Носач /
Ольга Стефанишина. Архивное фото
КИЕВ, 15 июн - РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина рассказала, что является подозреваемой в уголовном деле, которое было возбуждено в 2014 году "против должностных лиц времен" бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Верховная рада Украины 4 июня назначила экс-директора правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину на должность вице-премьера по вопросам евроинтеграции.
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"Действительно, есть уголовное производство, но это не какой-то новый процесс. Он тянется еще с 2014 года, когда был инициирован ряд уголовных процессов в отношении высокопоставленных чиновников времен Януковича. В одном из уголовных производств фигурирую я. Конечно, не только я, но и большое количество людей", - заявила Стефанишина в интервью интернет-изданию "Европейская правда", которое опубликовано в понедельник.
По ее словам, правоохранители инкриминируют ей то, что будучи чиновником министерства юстиции она инициировала проведение исследований на тему европейской интеграции. Стефанишина отметила, что это дело уже длительное время находится без движения.
"Поскольку в то время, видимо, была необходимость иметь определенные уголовные производства, чтобы поддерживать санкционный режим (против Януковича – ред.) - поэтому, я думаю, правоохранители в 2014 году увидели нечто большее, чем есть на самом деле", - добавила она.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
4 июня, 14:14Сказано в эфире
"Царство эмоций и глупых интриг". За что на Украине уволили вице-премьераРада отправила в отставку вице-премьера по вопросам евроинтеграции Вадима Пристайко. В эфире радио Sputnik свой взгляд на ситуацию высказал политический эксперт Владимир Джаралла.
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