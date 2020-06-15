Вице-премьер Украины заявила, что является подозреваемой в уголовном деле

По ее словам, правоохранители инкриминируют ей то, что будучи чиновником министерства юстиции она инициировала проведение исследований на тему европейской интеграции. Стефанишина отметила, что это дело уже длительное время находится без движения.

"Поскольку в то время, видимо, была необходимость иметь определенные уголовные производства, чтобы поддерживать санкционный режим (против Януковича – ред.) - поэтому, я думаю, правоохранители в 2014 году увидели нечто большее, чем есть на самом деле", - добавила она.