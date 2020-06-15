https://ria.ru/20200615/1572951011.html
Вице-премьер Украины заявила, что является подозреваемой в уголовном деле
2020-06-15T15:01
2020-06-15T15:01
ситуация на украине
верховная рада украины
виктор янукович
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ситуация на украине, верховная рада украины, виктор янукович, украина, в мире
КИЕВ, 15 июн - РИА Новости.
Вице-премьер Украины
по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина рассказала, что является подозреваемой в уголовном деле, которое было возбуждено в 2014 году "против должностных лиц времен" бывшего президента Украины Виктора Януковича
.
Верховная рада
Украины 4 июня назначила экс-директора правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину на должность вице-премьера по вопросам евроинтеграции.
"Действительно, есть уголовное производство, но это не какой-то новый процесс. Он тянется еще с 2014 года, когда был инициирован ряд уголовных процессов в отношении высокопоставленных чиновников времен Януковича. В одном из уголовных производств фигурирую я. Конечно, не только я, но и большое количество людей", - заявила Стефанишина в интервью интернет-изданию "Европейская правда"
, которое опубликовано в понедельник.
По ее словам, правоохранители инкриминируют ей то, что будучи чиновником министерства юстиции она инициировала проведение исследований на тему европейской интеграции. Стефанишина отметила, что это дело уже длительное время находится без движения.
"Поскольку в то время, видимо, была необходимость иметь определенные уголовные производства, чтобы поддерживать санкционный режим (против Януковича – ред.) - поэтому, я думаю, правоохранители в 2014 году увидели нечто большее, чем есть на самом деле", - добавила она.