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Издатель "Ведомостей" назвал уход заместителей главреда их личным делом
2020-06-15T15:25
ведомости
демьян кудрявцев
медиа - общество
общество
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ведомости, демьян кудрявцев, медиа - общество, общество

Издатель "Ведомостей" назвал уход заместителей главреда их личным делом

14:59 15.06.2020 (обновлено: 15:25 15.06.2020)
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© РИА Новости / Мария Косарева Газеты "Ведомости". Архивное фото
Газеты Ведомости. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Косарева
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Гендиректор "Бизнес ньюс медиа", издателя "Ведомостей", Глеб Прозоров в комментарии РИА Новости назвал уход из газеты пяти заместителей главного редактора их личным делом и заявил, что искать компромисс не будет.
Пять заместителей главного редактора "Ведомостей" уходят из газеты в качестве протеста против назначения главредом Андрея Шмарова, соответствующее заявление опубликовано на сайте издания. Назначить Шмарова, против которого выступали в коллективе издания, рекомендовал совет директоров "Бизнес ньюс медиа".
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"Я, честно говоря, не готов комментировать никак решение своих коллег. Люди имеют право на собственное мнение, что тут комментировать", - заявил Прозоров.
На вопрос о том, будут ли попытки найти компромисс, издатель ответил отрицательно.
"Я не планирую пытаться найти компромисс", - сообщил Прозоров.
Сам Шмаров в разговоре с РИА Новости заявил, что комментировать уход коллег будет только после того, как подпишет их заявления.
"Все они свободные люди. И каждый из них - фигура в журналистике", - добавил Шмаров.
Редакция "Ведомостей" ранее опубликовала на сайте издания сообщение о том, что изменение редакционной политики газеты исполняющим обязанности главного редактора Андреем Шмаровым подрывает доверие аудитории. Сам Шмаров в разговоре с РИА Новости рассказал, что издание не может быть независимым от руководства, а появление на сайте редакционного заявления лишь подтверждает наличие свободы выражения мнений.
В марте акционеры "Ведомостей" Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур объявили о предварительной договоренности о продаже 100% акций АО "БНМ", которое издает "Ведомости". 29 мая было объявлено, что акции и активы АО "Бизнес Ньюс Медиа"перешли АО "Саппорт" в лице его учредителя Ивана Ерёмина.
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