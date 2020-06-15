Издатель "Ведомостей" назвал уход заместителей главреда их личным делом

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Гендиректор "Бизнес ньюс медиа", издателя Гендиректор "Бизнес ньюс медиа", издателя "Ведомостей" , Глеб Прозоров в комментарии РИА Новости назвал уход из газеты пяти заместителей главного редактора их личным делом и заявил, что искать компромисс не будет.

Пять заместителей главного редактора "Ведомостей" уходят из газеты в качестве протеста против назначения главредом Андрея Шмарова, соответствующее заявление опубликовано на сайте издания. Назначить Шмарова, против которого выступали в коллективе издания, рекомендовал совет директоров "Бизнес ньюс медиа".

"Я, честно говоря, не готов комментировать никак решение своих коллег. Люди имеют право на собственное мнение, что тут комментировать", - заявил Прозоров.

На вопрос о том, будут ли попытки найти компромисс, издатель ответил отрицательно.

"Я не планирую пытаться найти компромисс", - сообщил Прозоров.

Сам Шмаров в разговоре с РИА Новости заявил, что комментировать уход коллег будет только после того, как подпишет их заявления.

"Все они свободные люди. И каждый из них - фигура в журналистике", - добавил Шмаров.

Редакция "Ведомостей" ранее опубликовала на сайте издания сообщение о том, что изменение редакционной политики газеты исполняющим обязанности главного редактора Андреем Шмаровым подрывает доверие аудитории. Сам Шмаров в разговоре с РИА Новости рассказал, что издание не может быть независимым от руководства, а появление на сайте редакционного заявления лишь подтверждает наличие свободы выражения мнений.