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"Загнал себя в ад". Быков вступился за Ефремова после смертельного ДТП
2020-06-15T16:28
дтп с участием михаила ефремова
дмитрий быков
михаил ефремов
происшествия
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Ефремов и Зильбертруд наверняка вместе бухали, но в ДТП попал только Ефремов. Значит, это была случайность.
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60
дтп с участием михаила ефремова, дмитрий быков, михаил ефремов, происшествия

"Загнал себя в ад". Быков вступился за Ефремова после смертельного ДТП

14:58 15.06.2020 (обновлено: 16:28 15.06.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Обвиняющие актера Михаила Ефремова пытаются заработать дивиденды на трагедии, заявил Дмитрий Быков.
По его словам, в отношении артиста началась полноценная травля.
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"Понимаете, с человеком случилась трагедия: он ненамеренно убил. И такая же, кстати говоря, те же слова — "трагедия" — применимы к судьбе Захарова, к страшной судьбе. Человек этот заслуживает хотя бы сейчас понимания, сострадания, уважения к смерти, чтобы не устраивать пляску на костях", — написал он в Instagram.
Быков отметил, что Ефремов "загнал себя в ад", и выразил сожаление, что мало виделся с ним в последнее время.
"Может быть, я сумел бы почувствовать его какое-то психологическое неблагополучие и от чего-то его спасти", — написал Быков.
В то же время он подчеркнул, что случившаяся трагедия ужасна и чудовищна.

ДТП с Ефремовым

В понедельник Ефремов на Jeep Grand Cherokee врезался в фургон Lada, выехав на встречную полосу на Смоленской площади. За рулем отечественной машины был 57-летний Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и скончался на следующее утро.
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Экспертиза выявила в крови артиста следы алкоголя и наркотиков. Следователи возбудили уголовное дело, по которому ему грозит до 12 лет тюрьмы.
По решению Таганского районного суда в Москве Ефремова поместили под домашний арест до 9 августа.
Ранее актер записал видеообращение, в котором принес извинения и предложил материальную компенсацию родственникам погибшего в ДТП. Однако родственники Захарова отказались от этого и не приняли извинений. Также родных возмутило, что Ефремов не попытался обратиться к ним лично, а выложил публичное видео.
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваДмитрий БыковМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Ефремов и Зильбертруд наверняка вместе бухали, но в ДТП попал только Ефремов. Значит, это была случайность.
15 июня, 15:00
Naum Vygodsky
2300002
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