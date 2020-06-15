"Загнал себя в ад". Быков вступился за Ефремова после смертельного ДТП

Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы

По его словам, в отношении артиста началась полноценная травля.

"Понимаете, с человеком случилась трагедия: он ненамеренно убил. И такая же, кстати говоря, те же слова — "трагедия" — применимы к судьбе Захарова, к страшной судьбе. Человек этот заслуживает хотя бы сейчас понимания, сострадания, уважения к смерти, чтобы не устраивать пляску на костях", — написал он в Instagram

Быков отметил, что Ефремов "загнал себя в ад", и выразил сожаление, что мало виделся с ним в последнее время.

"Может быть, я сумел бы почувствовать его какое-то психологическое неблагополучие и от чего-то его спасти", — написал Быков.

В то же время он подчеркнул, что случившаяся трагедия ужасна и чудовищна.

ДТП с Ефремовым

В понедельник Ефремов на Jeep Grand Cherokee врезался в фургон Lada, выехав на встречную полосу на Смоленской площади. За рулем отечественной машины был 57-летний Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и скончался на следующее утро.

Экспертиза выявила в крови артиста следы алкоголя и наркотиков. Следователи возбудили уголовное дело, по которому ему грозит до 12 лет тюрьмы.

По решению Таганского районного суда в Москве Ефремова поместили под домашний арест до 9 августа.