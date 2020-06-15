Сезонное исследование рыночных грибов стартовало в Подмосковье

"С наступлением лета - началом сезона к продуктам питания, которые ежедневно отправляются на экспертизу, добавляются ягоды и грибы на определение их безопасности. В лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы рынков области уже приступили к исследованию ягод и грибов. На сегодняшний день исследовано более 100 проб грибов и немного больше ягод", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.