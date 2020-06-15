https://ria.ru/20200615/1572950186.html
Сезонное исследование рыночных грибов стартовало в Подмосковье
2020-06-15T14:50
2020-06-15T14:50
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости.
Ветеринарно-санитарные врачи Минсельхозпрода Московской области
приступили к исследованиям ягод и грибов на рынках региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Подмосковья.
"С наступлением лета - началом сезона к продуктам питания, которые ежедневно отправляются на экспертизу, добавляются ягоды и грибы на определение их безопасности. В лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы рынков области уже приступили к исследованию ягод и грибов. На сегодняшний день исследовано более 100 проб грибов и немного больше ягод", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.
По его словам ветеринарно-санитарные врачи, прежде всего, проводят органолептическое исследование - визуальную оценку грибов и ягод.
"Следующее обязательное исследование - это проверка грибов и ягод на радиацию. Суммарная радиоактивность собранных грибов измеряется с помощью приборов – дозиметров. Для свежих грибов значение не должно превышать 0.1 микрозиверта/час. Более глубокий анализ – это определение содержания в грибах радиоактивных изотопов цезия", - добавил Разин.
По данным пресс-службы министерства, в прошлом году специалистами государственных ветеринарных лабораторий области было проведено более 2,5 тысячи исследований дикорастущих грибов и более 8 тысяч проб дикорастущих ягод.