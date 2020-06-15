Семья погибшего в ДТП с Ефремовым высказалась о наказании для актера

"Позиция семьи понятна: денег не хотим. Господин Ефремов может сделать все что угодно: он может дать денег на благотворительность, выстроить дворец культуры в этой деревне, и это будет здорово, но семья денег брать не хочет", — подчеркнул Добровинский.