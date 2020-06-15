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Семья погибшего в ДТП с Ефремовым высказалась о наказании для актера
2020-06-15T15:02
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
сергей гармаш
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происшествия
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https://ria.ru/20200613/1572896169.html
Наверное кто-то денег уже дал, что бы у Ефремова не брали)
97
Я тоже об этом подумал. Они сейчас так пиарятся. Понравилось зарабатывать на ток-шоу, за интервью многочисленные.
84
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, сергей гармаш, москва, происшествия

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым высказалась о наказании для актера

14:52 15.06.2020 (обновлено: 15:02 15.06.2020)
63884
© РИА Новости / Ray Dobsky / Перейти в фотобанкОтпевание Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в его родном селе Кузьминское в Рязанской области
Отпевание Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в его родном селе Кузьминское в Рязанской области
© РИА Новости / Ray Dobsky
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Родственники погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова Сергея Захарова пришли к выводу, что справедливым для актера будет тот срок, который назовет прокурор. Об этом изданию "Подъем" сообщил адвокат семьи Захарова Александр Добровинский.
Адвокат рассказал о том, что с семьей погибшего связывался актер Сергей Гармаш. Добровинский пояснил, что встреча с ним может состояться, а семья готова выслушать всех.

"Позиция семьи понятна: денег не хотим. Господин Ефремов может сделать все что угодно: он может дать денег на благотворительность, выстроить дворец культуры в этой деревне, и это будет здорово, но семья денег брать не хочет", — подчеркнул Добровинский.

Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
14 июня, 04:59
Соловьев усомнился, что Ефремов не нарушил закон, записывая обращение

Смертельное ДТП с участием Ефремова

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов за рулем своего внедорожника пересек двойную, выехал на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с "Ладой". Курьер интернет-магазина, который находился за рулем автомобиля, Сергей Захаров позднее скончался в больнице от полученных травм. Прокуратура города Москвы заявила, что актер в момент ДТП был пьян, также в крови у него нашли следы наркотиков. Ефремова отправили под домашний арест. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
Позднее актер записал видеообращение, в котором попросил прощения у родственников погибшего и обещал им помочь, если они согласятся. Адвокат семьи Захарова Александр Добровинский заявил, что родные погибшего не приняли извинения Ефремова и не примут от него материальную помощь.
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
13 июня, 22:15
Адвокат рассказал, почему семья Захарова не приняла извинения Ефремова
19771013917
Обсудить 4
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовСергей ГармашМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Наверное кто-то денег уже дал, что бы у Ефремова не брали)
15 июня, 15:02
Sergeisgs Msv
29100463
Я тоже об этом подумал. Они сейчас так пиарятся. Понравилось зарабатывать на ток-шоу, за интервью многочисленные.
15 июня, 16:03
instupak
22000458
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