Семья погибшего в ДТП с Ефремовым высказалась о наказании для актера

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Родственники погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова Сергея Захарова пришли к выводу, что справедливым для актера будет тот срок, который назовет прокурор. Об этом изданию "Подъем" сообщил адвокат семьи Захарова Александр Добровинский.
Адвокат рассказал о том, что с семьей погибшего связывался актер Сергей Гармаш. Добровинский пояснил, что встреча с ним может состояться, а семья готова выслушать всех.
"Позиция семьи понятна: денег не хотим. Господин Ефремов может сделать все что угодно: он может дать денег на благотворительность, выстроить дворец культуры в этой деревне, и это будет здорово, но семья денег брать не хочет", — подчеркнул Добровинский.
Смертельное ДТП с участием Ефремова
Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов за рулем своего внедорожника пересек двойную, выехал на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с "Ладой". Курьер интернет-магазина, который находился за рулем автомобиля, Сергей Захаров позднее скончался в больнице от полученных травм. Прокуратура города Москвы заявила, что актер в момент ДТП был пьян, также в крови у него нашли следы наркотиков. Ефремова отправили под домашний арест. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
Позднее актер записал видеообращение, в котором попросил прощения у родственников погибшего и обещал им помочь, если они согласятся. Адвокат семьи Захарова Александр Добровинский заявил, что родные погибшего не приняли извинения Ефремова и не примут от него материальную помощь.