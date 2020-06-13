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Михаил Ефремов выступил с обращением по поводу ДТП
2020-06-13T12:54
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
общество
происшествия
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я надеюсь, что жизнь и время помогут вам пережить эту потерю?!!! что за слова? ведь он за пьянство уже не первый раз попадается,но когда речь заходит о наркотиках еще,тут нет никаких оправданий абсолютно
42
Потекли крокодильи слезы))) Сейчас призовут понять и простить))) Но актер из мишки и правда никакой. Смотрел его обращение, а сам вспоминал знаменитую фразу Станиславского)))
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, общество, происшествия

Михаил Ефремов выступил с обращением по поводу ДТП

12:54 13.06.2020
333617
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения за ДТП со смертельным исходом. Ролик опубликован на YouTube-канале "Гражданин поэт".
Артист обратился к семье погибшего в аварии Сергея Захарова и признался, что не знает, какими словами просить прощения.
"Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят", — сказал он, пообещав помочь семье Захарова всеми средствами, если "примут и поймут". При этом он заверил, что это "не попытка откупиться, а попытка искупить".
"И, конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей. Да и от всех тех, кто мне верил", — сказал Ефремов. По его словам, непростительно садиться за руль в пьяном виде, из-за чего гибнет невинный человек.
"Я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду", — заявил Ефремов, добавив, что "это не кино, назад уже ничего не перемотаешь".
Конец, нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего.
Актер Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
актер

Слова дочери

Дочь Ефремова Анна-Мария также обратилась к семье Сергея Захарова.
"Со своей стороны я приношу соболезнования и искренние извинения. Мне очень тяжело найти корректные слова, потому что нет таких фраз, которые могли бы помочь вам вернуть близкого человека. Но я надеюсь, что жизнь и время помогут вам пережить эту потерю", — сказала она.
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По ее словам, она пыталась связаться с семьей погибшего через работодателя Захарова, однако ей так и не ответили. Ефремова подчеркнула, что не просит прощения для своего отца. "Это ваше личное дело. Но я выражаю вам сопереживание и сочувствие. Вы не одни", — добавила она.
Дочь актера рассказал, что ее отец "чувствует себя очень нехорошо".

"Хочется вернуться домой, где мой отец никого не убивал, где я спокойно веду блог и учусь. Но дома уже нет. И не будет", — заключила девушка.

"Абсолютно растерянный человек"

Видеообращение Ефремова прокомментировали представители шоу-бизнеса. Певица Наталья Штурм заявила в Instagram, что верит актеру.
"Многие из нас не знают как дальше жить. Хотя видимых причин вроде и нету... Но у Михаила Ефремова есть эта причина, она не надумана, она беспощадна реальна", — написала она.
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Отреагировал на видео и дрессировщик и гендиректор Московского цирка Эдгард Запашный.
"На этом видео не артист Михаил Ефремов, а абсолютно растерянный человек Михаил Ефремов", — написал он в Instagram, выразив соболезнования семье погибшего водителя.
Продюсер Иосиф Пригожин подчеркнул, что закон должен быть один для всех, вне зависимости от должности и места работы.
"Можно сделать какие-то скидки на какие-то вещи, но нельзя оправдать пьянство за рулем. Я считаю, что штрафы должны быть миллионные", — сказал он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
При этом Пригожин задался вопросом, почему у Ефремова не забрали права.
"Он не первый раз, как выясняется, пьяный. Это вопрос к представителям ГАИ", — подчеркнул продюсер.
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Мнение адвоката

Адвокат Сталина Гуревич рассказала РИА Новости, грозит ли Ефремову ужесточение меры пресечения после того, как он записал видео, находясь под домашним арестом.
Она отметила, что записывать видео в такой ситуации не запрещено.
"Ефремову запрещено пользоваться интернетом, однако он имеет право общаться с близкими родственниками и адвокатами, обмениваться с ними документами, материалами дела и любыми другими данными. Если видео в сеть загрузили они, то в этом нет никакой проблемы, обвиняемого не ждет ужесточение меры пресечения", — пояснила адвокат.
Тем не менее, по словам Гуревич, мало кто из фигурантов тех или иных дел, будучи под домашним арестом, прибегал к таким методам связи с общественностью.
"Но, во-первых, зачастую в их делах нет потерпевших — обычных физических лиц, перед которыми следует извиниться. Во-вторых, мало кто признает свою вину", — заключила Гуревич.
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Авария на Садовом кольце

ДТП со смертельным исходом произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.
За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в НИИ имени Склифосовского.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
36710341279
Обсудить 16
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
я надеюсь, что жизнь и время помогут вам пережить эту потерю?!!! что за слова? ведь он за пьянство уже не первый раз попадается,но когда речь заходит о наркотиках еще,тут нет никаких оправданий абсолютно
13 июня, 13:32
FBI STALKER
3600114
Потекли крокодильи слезы))) Сейчас призовут понять и простить))) Но актер из мишки и правда никакой. Смотрел его обращение, а сам вспоминал знаменитую фразу Станиславского)))
13 июня, 13:54
ДСДжордано Стрельцов
3120007
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