Михаил Ефремов выступил с обращением по поводу ДТП

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Актер Актер Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения за ДТП со смертельным исходом. Ролик опубликован на YouTube-канале "Гражданин поэт"

Артист обратился к семье погибшего в аварии Сергея Захарова и признался, что не знает, какими словами просить прощения.

"Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят", — сказал он, пообещав помочь семье Захарова всеми средствами, если "примут и поймут". При этом он заверил, что это "не попытка откупиться, а попытка искупить".

"И, конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей. Да и от всех тех, кто мне верил", — сказал Ефремов. По его словам, непростительно садиться за руль в пьяном виде, из-за чего гибнет невинный человек.

"Я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду", — заявил Ефремов, добавив, что "это не кино, назад уже ничего не перемотаешь".

Конец, нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего. Михаил Ефремов актер актер

Слова дочери

Дочь Ефремова Анна-Мария также обратилась к семье Сергея Захарова.

"Со своей стороны я приношу соболезнования и искренние извинения. Мне очень тяжело найти корректные слова, потому что нет таких фраз, которые могли бы помочь вам вернуть близкого человека. Но я надеюсь, что жизнь и время помогут вам пережить эту потерю", — сказала она.

По ее словам, она пыталась связаться с семьей погибшего через работодателя Захарова, однако ей так и не ответили. Ефремова подчеркнула, что не просит прощения для своего отца. "Это ваше личное дело. Но я выражаю вам сопереживание и сочувствие. Вы не одни", — добавила она.

Дочь актера рассказал, что ее отец "чувствует себя очень нехорошо".

"Хочется вернуться домой, где мой отец никого не убивал, где я спокойно веду блог и учусь. Но дома уже нет. И не будет", — заключила девушка.

"Абсолютно растерянный человек"

Видеообращение Ефремова прокомментировали представители шоу-бизнеса. Певица Наталья Штурм заявила в Instagram , что верит актеру.

"Многие из нас не знают как дальше жить. Хотя видимых причин вроде и нету... Но у Михаила Ефремова есть эта причина, она не надумана, она беспощадна реальна", — написала она.

Отреагировал на видео и дрессировщик и гендиректор Московского цирка Эдгард Запашный

"На этом видео не артист Михаил Ефремов, а абсолютно растерянный человек Михаил Ефремов", — написал он в Instagram , выразив соболезнования семье погибшего водителя.

Продюсер Иосиф Пригожин подчеркнул, что закон должен быть один для всех, вне зависимости от должности и места работы.

"Можно сделать какие-то скидки на какие-то вещи, но нельзя оправдать пьянство за рулем. Я считаю, что штрафы должны быть миллионные", — сказал он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва"

При этом Пригожин задался вопросом, почему у Ефремова не забрали права.

"Он не первый раз, как выясняется, пьяный. Это вопрос к представителям ГАИ", — подчеркнул продюсер.

Мнение адвоката

Адвокат Сталина Гуревич рассказала РИА Новости, грозит ли Ефремову ужесточение меры пресечения после того, как он записал видео, находясь под домашним арестом.

Она отметила, что записывать видео в такой ситуации не запрещено.

"Ефремову запрещено пользоваться интернетом, однако он имеет право общаться с близкими родственниками и адвокатами, обмениваться с ними документами, материалами дела и любыми другими данными. Если видео в сеть загрузили они, то в этом нет никакой проблемы, обвиняемого не ждет ужесточение меры пресечения", — пояснила адвокат.

Тем не менее, по словам Гуревич, мало кто из фигурантов тех или иных дел, будучи под домашним арестом, прибегал к таким методам связи с общественностью.

"Но, во-первых, зачастую в их делах нет потерпевших — обычных физических лиц, перед которыми следует извиниться. Во-вторых, мало кто признает свою вину", — заключила Гуревич.

Авария на Садовом кольце

ДТП со смертельным исходом произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.

За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в НИИ имени Склифосовского.

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.