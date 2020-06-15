Допрос Порошенко по апелляции Януковича длился около трех часов

КИЕВ, 15 июн – РИА Новости. Киевский апелляционный суд в понедельник допросил экс-президента Украины Петра Порошенко в рамках апелляции на приговор бывшего украинского лидера Виктора Януковича по делу о госизмене, допрос длился около трех часов.
Ранее в Киевском апелляционном суде начался допрос Порошенко. Он на суде заявил, что считает Януковича ответственным за потерю Крыма Украиной.
"Суд допросил свидетеля Порошенко", - сказал председательствующий судья. Трансляцию вел украинский телеканал "Прямой".
При этом он сообщил, что в комнате для свидетелей находится еще один свидетель – экс-премьер Украины Арсений Яценюк. После перерыва суд перейдет к его допросу.
Защита Януковича допрашивала экс-президента около трех часов. При этом большую часть из них суд снял как не соответствующие делу.
"Двести три вопроса задали, но 70% из них суд снял... сегодня Апелляционный суд Киева, как и Оболонский ранее, активно помогает Петру Порошенко не отвечать на вопросы защиты Виктора Януковича, а, следовательно, в дальнейшем за содеянное", - написал адвокат Януковича Виталий Сердюк на своей странице в Facebook.
Ранее Оболонский районный суд Киева допросил Порошенко и Яценюка во время рассмотрения дела Януковича о госизмене. При этом суд не дал возможности защите задать все вопросы в то время действующему президенту и прервал допрос.
В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление.