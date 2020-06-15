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Министр обороны Казахстана самоизолировался перед поездкой в Москву
2020-06-15T15:41
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Министр обороны Казахстана самоизолировался перед поездкой в Москву

14:29 15.06.2020 (обновлено: 15:41 15.06.2020)
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© Sputnik / Владислав Воднев Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев
Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев
© Sputnik / Владислав Воднев
Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 15 июн - РИА Новости. Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев находится на режиме самоизоляции в связи с подготовкой к визиту в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы, сообщила пресс-служба министерства.
"В связи с предстоящим участием в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в городе Москве, руководитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев с 11 июня 2020 года перешел на режим самоизоляции", - говорится в сообщении на сайте Минобороны, опубликованном в понедельник.
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В пресс-релизе отмечается, что праздничные мероприятия министр обороны Казахстана посетит по приглашению своего российского коллеги генерала армии Сергея Шойгу.
Согласно сообщению, меры по самоизоляции были приняты с учетом порядка посещения зарубежных стран, рекомендаций врачей, а также состояния санитарно-эпидемиологической обстановки.
"Министр обороны находится на рабочем месте. При этом исключены его непосредственные контакты с подчиненными. Руководство деятельностью министерства обороны и вооруженных сил осуществляется по телефону и посредством видеоконференцсвязи", - подчеркивается в сообщении.
В период самоизоляции с министром обороны проводятся необходимые диагностические мероприятия. Решение о дате завершения режима самоизоляции будет принято после возвращения из Москвы с учетом текущей обстановки.
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