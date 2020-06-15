В Москве 6,8 тысячи выпускников получили аттестаты с отличием

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Столичным 11-классникам вручили аттестаты об окончании школы, 6,8 тысячи выпускников получили аттестаты с отличием, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Шестьдесят четыре тысячи московских школьников получили свои долгожданные аттестаты. Вручение проходило по заранее составленному графику, чтобы исключить скопление большого числа ребят. Всё прошло с соблюдением всех мер безопасности и без риска для здоровья школьников и учителей. Я от всей души поздравляю всех наших выпускников и хочу пожелать им удачи на предстоящих экзаменах. Последние три месяца были необычными в том числе для школьников и учителей. Но несмотря на перевод обучения в дистанционный формат, почти 7 тысячам выпускников удалось окончить школу с отличием", - сказала Ракова.

По ее словам, аттестаты с отличием в этом году выданы почти 6,8 тысячам учащихся одиннадцатых классов. Больше всего их в школах № 1535, "Покровский квартал" и № 710.

Ракова также напомнила, что для тех 11-классников, которые в этом году собираются поступать в вузы, с 3 июля стартует Единый государственный экзамен. При его проведении в столице обеспечат соблюдение всех санитарных требований для защиты детей и взрослых от риска распространения вирусной инфекции. Так, до начала экзаменов будет проведена генеральная уборка помещений школ дезинфицирующими средствами.

"При входе в здания школ, где расположены пункты сдачи ЕГЭ, установят дозаторы с антисептиком для обработки рук, а сотрудники будут измерять температуру у всех входящих с помощью бесконтактных термометров. При этом, чтобы исключить скопление детей в коридорах на входе, будет составлен график посещения экзамена для выпускников",- рассказала Ракова.