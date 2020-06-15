https://ria.ru/20200615/1572948421.html
Дочь маршала Конева попросила отправить его памятник из Чехии в Россию
2020-06-15T14:26
2020-06-15T14:26
россия
москва
чехия
прага
иван конев
в мире
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россия, москва, чехия, прага, иван конев, в мире
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
Семья советского полководца маршала Ивана Конева по-прежнему выступает за то, чтобы памятник ему, ранее снесенный в Праге
, был отправлен в Россию и установлен в Москве
, заявила РИА Новости дочь маршала Наталия Конева.
"Ни чешская сторона, ни наши дипломаты пока с нами не контактировали. Но пожелание нашей семьи остается прежним - мы хотели бы, чтобы маршал, как в свое время его войска, тоже вернулся на Родину", - сказала Конева.
По ее словам, памятник можно было бы установить в Москве либо на улице Маршала Конева, либо у станции метро "Пражская".
Москва и Прага через несколько недель начнут переговоры вокруг ситуации с памятником Коневу, сообщил в понедельник журналистам посол Чехии
в Москве Витезслав Пивонька, который был ранее вызван в МИД РФ в связи с дипломатическим скандалом. По словам дипломата, переговоры пройдут на уровне заместителей министров иностранных дел или специальных представителей правительства.
В начале апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев в мае 1945 года. По словам инициатора демонтажа, старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.
МИД РФ назвал эти действия "возмутительными и циничными". В Кремле заявили, что Москва предпочла бы видеть памятник Коневу восстановленным на чешской или на русской земле. СК
РФ возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично, российские следователи намерены привлечь к ответственности участников сноса памятника. Президент Чехии Милош Земан
назвал демонтаж памятника глупостью, которую совершили незначительные чешские политики.