В Петербурге три человека пострадали при хлопке на строящемся корабле

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Три человека пострадали при хлопке газа на строящемся патрульном корабле ледового класса " Три человека пострадали при хлопке газа на строящемся патрульном корабле ледового класса " Иван Папанин " в Санкт-Петербурге , двое из них госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Адмиралтейских верфей.

Ранее в пресс-службе Адмиралтейских верфей сообщали, что в понедельник произошел хлопок на патрульном корабле ледового класса "Иван Папанин", один человек пострадал. Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку и выяснение числа пострадавших. По предварительной информации, на строящемся корабле произошел хлопок газа.

"Трое пострадавших, двое из них госпитализировали, одному оказали помощь на месте", - сказала собеседница агентства, отметив, что обстоятельства произошедшего выясняются.

Патрульный корабль ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин" – головной корабль, строящийся для ВМФ РФ на Адмиралтейских верфях. Он еще не передан Военно-морскому флоту, экипажа на корабле нет.

Корабль, спроектированный Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз", объединяет функционал буксира, патрульного корабля и ледокола. Проект относится к новейшим разработкам в интересах оснащения надводной составляющей ВМФ. Он предназначен для охраны и мониторинга водных ресурсов в сложной ледовой обстановке, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов, сопровождения и поддержки судов обеспечения, участия в спасательных операциях, перевозки специальных грузов.