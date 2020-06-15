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В Петербурге три человека пострадали при хлопке на строящемся корабле
2020-06-15T14:21
иван папанин
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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иван папанин, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге три человека пострадали при хлопке на строящемся корабле

14:13 15.06.2020 (обновлено: 14:21 15.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПатрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550 "Арктика" у причала кораблестроительного завода "Адмиралтейские верфи"
Патрульный корабль ледового класса Иван Папанин проекта 23550 Арктика у причала кораблестроительного завода Адмиралтейские верфи
© РИА Новости / Алексей Даничев
Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550 "Арктика" у причала кораблестроительного завода "Адмиралтейские верфи". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Три человека пострадали при хлопке газа на строящемся патрульном корабле ледового класса "Иван Папанин" в Санкт-Петербурге, двое из них госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Адмиралтейских верфей.
Ранее в пресс-службе Адмиралтейских верфей сообщали, что в понедельник произошел хлопок на патрульном корабле ледового класса "Иван Папанин", один человек пострадал. Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку и выяснение числа пострадавших. По предварительной информации, на строящемся корабле произошел хлопок газа.
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"Трое пострадавших, двое из них госпитализировали, одному оказали помощь на месте", - сказала собеседница агентства, отметив, что обстоятельства произошедшего выясняются.
Патрульный корабль ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин" – головной корабль, строящийся для ВМФ РФ на Адмиралтейских верфях. Он еще не передан Военно-морскому флоту, экипажа на корабле нет.
Корабль, спроектированный Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз", объединяет функционал буксира, патрульного корабля и ледокола. Проект относится к новейшим разработкам в интересах оснащения надводной составляющей ВМФ. Он предназначен для охраны и мониторинга водных ресурсов в сложной ледовой обстановке, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов, сопровождения и поддержки судов обеспечения, участия в спасательных операциях, перевозки специальных грузов.
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Многофункциональный патрульный корабль ледового класса будет способен преодолевать лед толщиной до 1,7 метра. Он имеет водоизмещение около 9 тысячи тонн, длину корпуса 100 метров, ширину - около 20 метров, полная скорость - около 18 узлов, автономность плавания - около 70 суток. Корабль будет оснащен переносным зенитно-ракетным комплексом артиллерийской установкой. Предусмотрена возможность постоянного базирования корабельного вертолета. На корабле будут установлены радиолокационная станция освещения воздушной и надводной обстановки и гидрометеорологическая станция.
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Иван ПапанинСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
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