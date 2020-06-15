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В России сотни медиакомпаний получили государственную помощь
2020-06-15T14:08
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алексей волин
михаил мишустин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)
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В России сотни медиакомпаний получили государственную помощь

14:08 15.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сотни медиакомпаний получили государственную помощь, но ресурс всегда ограничен, поэтому поддержка распространяется только на те компании, которые официально зарегистрированы как средства массовой информации, сообщил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.
Союз журналистов России совместно с Национальной ассоциацией телерадиовещателей (НАТ) ранее обратился к правительству с просьбой оказывать поддержку всем СМИ вне зависимости от официального классификатора вида их экономической деятельности.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин
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"Если мы говорим про письмо НАТ, то там, в частности, речь идет о том, что у нас есть компании, которые зарегистрированы по ОКВЭДам (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) как средства массовой информации. А есть компании, которые зарегистрированы как рекламные агентства. И здесь, когда принималось правительством решение, кому следует оказать помощь и кого признать пострадавшим, то пострадавшими были признаны СМИ. Потому что реклама – это медиа, но не СМИ. Хотя мы понимаем и знаем, что реклама крайне важна для СМИ", - рассказал Волин в интервью проекту "Цифровая журналистика".
Ресурс, по словам Волина, всегда конечен, и количество тех, кому можно оказать помощь, не может быть безграничным. Кроме того, ряд компаний имеют "экзотические" ОКВЭДы, далекие от медиа.
"Согласитесь, что если у вас ОКВЭД мебельного салона, то несколько странно претендовать на то, что вам необходимо срочно оказать помощь как средству массовой информации", - добавил Волин.
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Если СМИ получило отказ в помощи, по словам Волина, нужно разобраться в причине. В подавляющем большинстве случаев это связано с неправильным оформлением документов или с непредставлением той или иной информации.
"Мы твердо знаем, что помощь стала сейчас оказываться уже десяткам, а то и сотням медийных компаний. Мы не ведем подсчеты и не считаем деньги, потому что это взаимоотношения между средствами массовой информации и банками", - отметил замминистра.
Премьер-министр Михаил Мишустин включил СМИ в перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. Поддержку от государства получат издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства. В перечень также внесли печатание газет.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей ВолинМихаил МишустинМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)Общество
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