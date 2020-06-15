В России сотни медиакомпаний получили государственную помощь

"Если мы говорим про письмо НАТ, то там, в частности, речь идет о том, что у нас есть компании, которые зарегистрированы по ОКВЭДам (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) как средства массовой информации. А есть компании, которые зарегистрированы как рекламные агентства. И здесь, когда принималось правительством решение, кому следует оказать помощь и кого признать пострадавшим, то пострадавшими были признаны СМИ. Потому что реклама – это медиа, но не СМИ. Хотя мы понимаем и знаем, что реклама крайне важна для СМИ", - рассказал Волин в интервью проекту "Цифровая журналистика".