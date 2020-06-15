Специалисты Минздрава поедут в три региона для помощи пациентам с COVID

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Специалисты Минздрава намерены во вторник выехать в Амурскую область, Карачаево-Черкесию и на Камчатку для оказания помощи пациентам с коронавирусом в этих регионах, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Завтра планируется выезд специалистов в Амурскую область, также мы направляем совместно с Башкирией федеральных и региональных специалистов в Карачаево-Черкесию. Мы направляем специалистов на Камчатку, и сегодня там работают совместно с московскими специалистами бригады под руководством заместителя министра здравоохранения", - сообщил Мурашко в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Он уточнил, что "эта помощь позволяет не только выстроить маршрутизацию, но и оказать конкретную помощь пациентам и улучшить исходы".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания заявил, что в те регионы, где число людей с коронавирусом пока остается достаточно высоким, Минздрав направляет специальные выездные бригады врачей.
"Специалисты федеральных клиник уже совершили 16 выездов в 11 регионов. Они помогают выявлять новые случаи и эффективно организовывать лечение заболевших, а также консультируют местных врачей по наиболее тяжелым пациентам", - добавил премьер, отметив, что с Минздравом в этой работе успешно взаимодействуют специалисты из Минобороны, МЧС, Роспотребнадзора.
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