Специалисты Минздрава поедут в три региона для помощи пациентам с COVID

"Завтра планируется выезд специалистов в Амурскую область, также мы направляем совместно с Башкирией федеральных и региональных специалистов в Карачаево-Черкесию. Мы направляем специалистов на Камчатку, и сегодня там работают совместно с московскими специалистами бригады под руководством заместителя министра здравоохранения", - сообщил Мурашко в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.