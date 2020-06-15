https://ria.ru/20200615/1572944818.html
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в Дагестане
2020-06-15T13:30
2020-06-15T13:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
республика дагестан
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, республика дагестан, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
За три недели в Дагестане ситуация с коронавирусом
стабилизировалась, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
.
"По Дагестану - опыт работы в этом регионе позволил нам достаточно за короткий промежуток времени, за три недели, стабилизировать ситуацию. Принимали участие и министерство обороны, и Роспотребнадзор
, и ФМБА, и министерство здравоохранения, клиники федеральные и региональные", - сказал Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Министр также отметил, "что ситуация стабилизовалась не только по заболеваемости и по улучшению исходов", а улучшилась ситуация и по тестированию. "За последний месяц количество тестирований увеличилось более, чем в шесть раз", - добавил он.
"Поэтому мы видим, что именно такое взаимодействие - федеральных, региональных властей, в том числе ведомств, которые могут оказать помощь для стабилизации ситуации, позволяют нам действительно за короткий промежуток времени улучшить исходы и стабилизировать ее", - сказал Мурашко.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.