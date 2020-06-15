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Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в Дагестане
2020-06-15T13:30
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коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
республика дагестан
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в Дагестане

13:30 15.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. За три недели в Дагестане ситуация с коронавирусом стабилизировалась, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"По Дагестану - опыт работы в этом регионе позволил нам достаточно за короткий промежуток времени, за три недели, стабилизировать ситуацию. Принимали участие и министерство обороны, и Роспотребнадзор, и ФМБА, и министерство здравоохранения, клиники федеральные и региональные", - сказал Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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Министр также отметил, "что ситуация стабилизовалась не только по заболеваемости и по улучшению исходов", а улучшилась ситуация и по тестированию. "За последний месяц количество тестирований увеличилось более, чем в шесть раз", - добавил он.
"Поэтому мы видим, что именно такое взаимодействие - федеральных, региональных властей, в том числе ведомств, которые могут оказать помощь для стабилизации ситуации, позволяют нам действительно за короткий промежуток времени улучшить исходы и стабилизировать ее", - сказал Мурашко.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоРеспублика ДагестанЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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