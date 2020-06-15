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Порошенко объяснил, почему часть силовиков отступили во время Евромайдана
2020-06-15T13:29
ситуация на украине
евромайдан
петр порошенко
верховная рада украины
виталий кличко
арсений яценюк
украина
в мире
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ситуация на украине, евромайдан, петр порошенко, верховная рада украины, виталий кличко, арсений яценюк, украина, в мире

Порошенко объяснил, почему часть силовиков отступили во время Евромайдана

13:29 15.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 15 июн – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко в понедельник заявил, что часть правоохранителей 21 февраля 2014 года во время "евромайдана" покинули правительственный квартал самостоятельно из-за усталости, а не по приказу бывшего главы государства Виктора Януковича.
Ранее в Киевском апелляционном суде начался допрос экс-президента Украины Петра Порошенко. Он на суде заявил, что считает Януковича ответственным за потерю Украиной Крыма.
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"Со стороны правоохранительных органов была усталость, и 21 февраля (2014 года – ред.) де-факто часть подразделений – полиции, "Беркута" бросали оружие и сами отступали. Роль Януковича… очень преувеличена", - сказал Порошенко, комментируя вопрос защиты Януковича о том, известно ли ему, что действующая в то время власть выполнила первый пункт соглашения с оппозицией по отводу правоохранителей с правительственного квартала. Трансляцию вел украинский телеканал "Прямой".

Янукович и представлявшие в 2014 году оппозицию Виталий Кличко (бывший глава партии "Удар", мэр Киева), Арсений Яценюк (премьер-министр в 2014–2016 годах) и Олег Тягнибок (лидер националистической партии "Свобода") при участии европейских политиков 21 февраля 2014 года подписали соглашение об урегулировании кризиса на Украине. Однако после этого, в феврале 2014 года, Верховная рада отстранила Януковича от власти, он был вынужден покинуть страну. Позднее Янукович заявил, что считает необходимым вернуться к соглашению от 21 февраля 2014 года об урегулировании политического кризиса на Украине.
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2 июня, 20:34Сказано в эфире
Готова ли Украина к переоценке "евромайдана"? Мнение политологаГруппа депутатов Верховной рады обратилась в Конституционный суд Украины с просьбой проверить на соответствие основному закону решение об амнистии участников "евромайдана". Шансы инициаторов обращения на успех оценил в эфире радио Sputnik политолог Олег Бондаренко.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.
Ранее Оболонский районный суд Киева допросил Порошенко и Яценюка во время рассмотрения дела Януковича о госизмене. При этом суд не дал возможности защите задать все вопросы в то время действующему президенту и прервал допрос.
В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление.
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Ситуация на УкраинеЕвромайданПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныВиталий КличкоАрсений ЯценюкУкраинаВ мире
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