Порошенко объяснил, почему часть силовиков отступили во время Евромайдана

КИЕВ, 15 июн – РИА Новости. Экс-президент Украины Экс-президент Украины Петр Порошенко в понедельник заявил, что часть правоохранителей 21 февраля 2014 года во время "евромайдана" покинули правительственный квартал самостоятельно из-за усталости, а не по приказу бывшего главы государства Виктора Януковича

Ранее в Киевском апелляционном суде начался допрос экс-президента Украины Петра Порошенко. Он на суде заявил, что считает Януковича ответственным за потерю Украиной Крыма.

"Со стороны правоохранительных органов была усталость, и 21 февраля (2014 года – ред.) де-факто часть подразделений – полиции, "Беркута" бросали оружие и сами отступали. Роль Януковича… очень преувеличена", - сказал Порошенко, комментируя вопрос защиты Януковича о том, известно ли ему, что действующая в то время власть выполнила первый пункт соглашения с оппозицией по отводу правоохранителей с правительственного квартала. Трансляцию вел украинский телеканал "Прямой".

Янукович и представлявшие в 2014 году оппозицию Виталий Кличко (бывший глава партии "Удар", мэр Киева), Арсений Яценюк (премьер-министр в 2014–2016 годах) и Олег Тягнибок (лидер националистической партии "Свобода") при участии европейских политиков 21 февраля 2014 года подписали соглашение об урегулировании кризиса на Украине. Однако после этого, в феврале 2014 года, Верховная рада отстранила Януковича от власти, он был вынужден покинуть страну. Позднее Янукович заявил, что считает необходимым вернуться к соглашению от 21 февраля 2014 года об урегулировании политического кризиса на Украине.

Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.

Ранее Оболонский районный суд Киева допросил Порошенко и Яценюка во время рассмотрения дела Януковича о госизмене. При этом суд не дал возможности защите задать все вопросы в то время действующему президенту и прервал допрос.