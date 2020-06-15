Полиция выгнала журналистов с акции радикалов возле суда в Киеве

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции выгнали журналистов с акции радикалов, которые митингуют у стен здания Шевченковского суда в Киеве, где избирается мера пресечения экс-главе одесской ячейки "Правого сектора"* Сергею Стерненко по делу об убийстве, сообщает в понедельник главный редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва.

В мае 2018 года неизвестные напали на Стерненко, он был госпитализирован. При этом один из нападавших на Стерненко получил ранение в живот и умер. Одиннадцатого июня пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил, что правоохранители подозревают Стерненко в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

"Сегодня под зданием Шевченковского райсуда, где избирают меру пресечения для Стерненко (убившего человека в Одессе), его группа поддержки напала на журналиста издания Шарий.нет и угрожала другим журналистам. Что делает полиция? Она вывела журналиста Шария, а потом вытолкала журналиста "Страны" и ряда других изданий от здания суда без каких-либо объяснений", - заявил Гужва на своей странице в Facebook.

По его словам, действия правоохранителей являются препятствием журналистской деятельности и потаканием беспредельщикам, которые нападают на журналистов.

Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит Олесь Бузина, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля Павел Шеремет. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в госизмене.

Больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. В конце августа 2019 года его освободили из-под ареста, а в начале сентября он вернулся в Россию.

"Правый сектор"* - украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля - в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.