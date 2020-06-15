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Волин рассказал о возможных вариантах разрешения конфликта в "Ведомостях"
2020-06-15T13:27
ведомости
алексей волин
демьян кудрявцев
общество
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ведомости, алексей волин, демьян кудрявцев, общество

Волин рассказал о возможных вариантах разрешения конфликта в "Ведомостях"

13:27 15.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на заседании комитета Госдумы РФ по информационной политике, технологиям и связи
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на заседании комитета Госдумы РФ по информационной политике, технологиям и связи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин, комментируя конфликт в редакции газеты "Ведомости", заявил, что ситуация, когда собственник издания назначает главного редактора, а коллектив его не принимает, должна закончиться немедленным увольнением несогласных журналистов, которые не выполняют указания руководства.
"В редакции всегда главный один человек – и этого человека зовут главный редактор. И если главный редактор в редакции не главный, то это уже не редакция, а какой-то партизанский отряд", - заявил Волин в интервью проекту "Цифровая журналистика".
Если между главным редактором и его журналистами происходит какой-то конфликт, у этого конфликта, по словам Волина, есть два пути решения. Первый - главный редактор, который является нанимателем, "выгоняет с работы тех сотрудников, которые отказываются ему подчиняться и вступают с ним в конфликт". Второй – если главный редактор не является собственником издания, то собственник издания "может уволить главного редактора и назначить того, у кого не будет конфликта с людьми".
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"Но ситуация, когда собственник назначает главного редактора, а коллектив его не принимает, должна закончиться только одним: она должна закончиться немедленным увольнением журналистов, которые не выполняют указания главного редактора", - заявил Волин.
У журналистов, как утверждает замминистра, есть право и возможность донести свою точку зрения до собственника, но решение будет за владельцем издания.
Редакция "Ведомостей" ранее опубликовала на сайте издания сообщение о том, что изменение редакционной политики газеты исполняющим обязанности главного редактора Андреем Шмаровым подрывает доверие аудитории. Сам Шмаров в разговоре с РИА Новости рассказал, что издание не может быть независимым от руководства, а появление на сайте редакционного заявления лишь подтверждает наличие свободы выражения мнений.
В марте акционеры "Ведомостей" Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур объявили о предварительной договоренности о продаже 100% акций АО "БНМ", которое издает "Ведомости". 29 мая было объявлено, что акции и активы АО "Бизнес Ньюс Медиа"перешли АО "Саппорт" в лице его учредителя Ивана Ерёмина.
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ВедомостиАлексей ВолинДемьян КудрявцевОбщество
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