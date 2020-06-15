Волин рассказал о возможных вариантах разрешения конфликта в "Ведомостях"

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Замглавы Минкомсвязи РФ Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин , комментируя конфликт в редакции газеты "Ведомости", заявил, что ситуация, когда собственник издания назначает главного редактора, а коллектив его не принимает, должна закончиться немедленным увольнением несогласных журналистов, которые не выполняют указания руководства.

"В редакции всегда главный один человек – и этого человека зовут главный редактор. И если главный редактор в редакции не главный, то это уже не редакция, а какой-то партизанский отряд", - заявил Волин в интервью проекту "Цифровая журналистика".

Если между главным редактором и его журналистами происходит какой-то конфликт, у этого конфликта, по словам Волина, есть два пути решения. Первый - главный редактор, который является нанимателем, "выгоняет с работы тех сотрудников, которые отказываются ему подчиняться и вступают с ним в конфликт". Второй – если главный редактор не является собственником издания, то собственник издания "может уволить главного редактора и назначить того, у кого не будет конфликта с людьми".

"Но ситуация, когда собственник назначает главного редактора, а коллектив его не принимает, должна закончиться только одним: она должна закончиться немедленным увольнением журналистов, которые не выполняют указания главного редактора", - заявил Волин.

У журналистов, как утверждает замминистра, есть право и возможность донести свою точку зрения до собственника, но решение будет за владельцем издания.

Редакция "Ведомостей" ранее опубликовала на сайте издания сообщение о том, что изменение редакционной политики газеты исполняющим обязанности главного редактора Андреем Шмаровым подрывает доверие аудитории. Сам Шмаров в разговоре с РИА Новости рассказал, что издание не может быть независимым от руководства, а появление на сайте редакционного заявления лишь подтверждает наличие свободы выражения мнений.