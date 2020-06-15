Порошенко отрицает, что давил на суд по делу Януковича о госизмене

Ранее в Киевском апелляционном суде начался допрос экс-президента Украины Петра Порошенко. Он на суде заявил, что считает Януковича ответственным за потерю Украиной Крыма.

"Ни разу ни с одним представителем судебной власти я не обсуждал ни один процесс, в том числе не обсуждал ни течение, ни возможные результаты указанного процесса", - сказал Порошенко, комментируя вопрос суда, осуществлял ли он давление на суд по делу Януковича. Трансляцию вел украинский телеканал "Прямой".

При этом он отметил, что обсуждал с Юрием Луценко , занимавшим должность генпрокурора, необходимость дачи показаний Порошенко в Оболонском райсуде Киева в качестве свидетеля.

Порошенко добавил, что не встречался с председательствующим судьей Оболонского райсуда Киева по делу Януковича Владиславом Девятко. Он также утверждает, что не следил за ходом дела против Януковича.

Вместе с тем суд снял вопрос защиты Януковича о том, является ли суд над бывшим главой государства личной местью Порошенко.

Ранее Оболонский районный суд Киева допросил Порошенко и Яценюка во время рассмотрения дела Януковича о госизмене. При этом суд не дал возможности защите задать все вопросы в то время действующему президенту и прервал допрос.