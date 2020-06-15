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Порошенко отрицает, что давил на суд по делу Януковича о госизмене
2020-06-15T13:13
ситуация на украине
петр порошенко
юрий луценко
виктор янукович
киев
украина
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ситуация на украине, петр порошенко, юрий луценко, виктор янукович, киев, украина, в мире

Порошенко отрицает, что давил на суд по делу Януковича о госизмене

13:13 15.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 15 июн – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко в понедельник заявил, что не оказывал давление на судей Оболонского районного суда, рассматривающих дело в отношении бывшего главы государства Виктора Януковича о госизмене.
Ранее в Киевском апелляционном суде начался допрос экс-президента Украины Петра Порошенко. Он на суде заявил, что считает Януковича ответственным за потерю Украиной Крыма.
"Ни разу ни с одним представителем судебной власти я не обсуждал ни один процесс, в том числе не обсуждал ни течение, ни возможные результаты указанного процесса", - сказал Порошенко, комментируя вопрос суда, осуществлял ли он давление на суд по делу Януковича. Трансляцию вел украинский телеканал "Прямой".
При этом он отметил, что обсуждал с Юрием Луценко, занимавшим должность генпрокурора, необходимость дачи показаний Порошенко в Оболонском райсуде Киева в качестве свидетеля.
Порошенко добавил, что не встречался с председательствующим судьей Оболонского райсуда Киева по делу Януковича Владиславом Девятко. Он также утверждает, что не следил за ходом дела против Януковича.
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Вчера, 13:09
Порошенко на допросе обвинил Януковича в "потере Украиной Крыма"
Вместе с тем суд снял вопрос защиты Януковича о том, является ли суд над бывшим главой государства личной местью Порошенко.
Ранее Оболонский районный суд Киева допросил Порошенко и Яценюка во время рассмотрения дела Януковича о госизмене. При этом суд не дал возможности защите задать все вопросы в то время действующему президенту и прервал допрос.
В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление.
Михаил Саакашвили
12 июня, 21:40
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоЮрий ЛуценкоВиктор ЯнуковичКиевУкраинаВ мире
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