https://ria.ru/20200615/1572942925.html
СК проводит проверку после хлопка на "Адмиралтейских верфях" в Петербурге
2020-06-15T13:08
2020-06-15T13:08
иван папанин
следственный комитет россии (ск рф)
адмиралтейские верфи
санкт-петербург
происшествия
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иван папанин, следственный комитет россии (ск рф), адмиралтейские верфи, санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости
. Следственные органы начали доследственную проверку после того, как на "Адмиралтейских верфях
" произошел хлопок газа, из-за чего, по данным судозавода, пострадал человек, сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК
РФ.
Как сообщали РИА Новости в пресс-службе "Адмиралтейских верфей", один человек пострадал при хлопке на строящемся в Петербурге
патрульном корабле ледового класса "Иван Папанин
".
"Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте… проводится доследственная проверка по факту происшествия на Адмиралтейской верфи. По предварительной информации, в помещении строящегося корабля… произошёл хлопок газа", – говорится в сообщении.
Как уточняет следственное ведомство, "количество пострадавших и степень повреждений выясняется".
Патрульный корабль ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин" – головной корабль, строящийся для ВМФ РФ на Адмиралтейских верфях.
Корабль, спроектированный Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз", объединяет функционал буксира, патрульного корабля и ледокола. Проект относится к новейшим разработкам в интересах оснащения надводной составляющей ВМФ. Он предназначен для охраны и мониторинга водных ресурсов в сложной ледовой обстановке, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов, сопровождения и поддержки судов обеспечения, участия в спасательных операциях, перевозки специальных грузов.