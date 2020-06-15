СК проводит проверку после хлопка на "Адмиралтейских верфях" в Петербурге

"Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте… проводится доследственная проверка по факту происшествия на Адмиралтейской верфи. По предварительной информации, в помещении строящегося корабля… произошёл хлопок газа", – говорится в сообщении.

Корабль, спроектированный Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз", объединяет функционал буксира, патрульного корабля и ледокола. Проект относится к новейшим разработкам в интересах оснащения надводной составляющей ВМФ. Он предназначен для охраны и мониторинга водных ресурсов в сложной ледовой обстановке, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов, сопровождения и поддержки судов обеспечения, участия в спасательных операциях, перевозки специальных грузов.