В Пекине отменили развлекательные мероприятия из-за вспышки COVID-19

Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок "Синьфади"

© AP Photo / Andy Wong Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок "Синьфади"

ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости. Власти Власти Пекина после выявления кластерной вспышки коронавируса на крупнейшем оптовом рынке распорядились прекратить проведение любых культурно-развлекательных мероприятий, заявили в правительстве города.

"Все жилые комплексы должны выполнять меры профилактики и контроля, предусмотренные II уровнем реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, вести круглосуточное дежурство на входах, возобновить проверку температуры, усиливать повсеместную дезинфекцию, приостановить проведение культурно-развлекательных мероприятий", - сообщили в правительстве Пекина.

Отмечается, что жильцы смогут пройти в свои жилые комплексы только по пропускам, а курьеры, обслуживающий персонал и другие лица, не проживающие в жилом комплексе, на входе должны будут зарегистрироваться и показать электронный "код здоровья", где будет указано, что никаких проблем со здоровьем, историей поездок и контактов у человека не обнаружено.

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. В районе Фэнтай был введен режим военного времени, уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь был повышен до II.

При этом в утренней статистике в понедельник сообщалось, что в воскресенье в городе было выявлено 42 случая COVID-19, из них 36 – с клиническими проявлениями, в шести случаях болезнь протекала без симптомов. В общей сложности в настоящий момент в больницах города находятся 79 человек с COVID-19.