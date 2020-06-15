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https://ria.ru/20200615/1572942292.html
В Пекине отменили развлекательные мероприятия из-за вспышки COVID-19
2020-06-15T13:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
пекин
в мире
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коронавирус covid-19, пекин, в мире

В Пекине отменили развлекательные мероприятия из-за вспышки COVID-19

12:59 15.06.2020 (обновлено: 13:39 15.06.2020)
2244
© AP Photo / Andy WongМедицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок "Синьфади"
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
© AP Photo / Andy Wong
ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости. Власти Пекина после выявления кластерной вспышки коронавируса на крупнейшем оптовом рынке распорядились прекратить проведение любых культурно-развлекательных мероприятий, заявили в правительстве города.
"Все жилые комплексы должны выполнять меры профилактики и контроля, предусмотренные II уровнем реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, вести круглосуточное дежурство на входах, возобновить проверку температуры, усиливать повсеместную дезинфекцию, приостановить проведение культурно-развлекательных мероприятий", - сообщили в правительстве Пекина.
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Отмечается, что жильцы смогут пройти в свои жилые комплексы только по пропускам, а курьеры, обслуживающий персонал и другие лица, не проживающие в жилом комплексе, на входе должны будут зарегистрироваться и показать электронный "код здоровья", где будет указано, что никаких проблем со здоровьем, историей поездок и контактов у человека не обнаружено.
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. В районе Фэнтай был введен режим военного времени, уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь был повышен до II.
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При этом в утренней статистике в понедельник сообщалось, что в воскресенье в городе было выявлено 42 случая COVID-19, из них 36 – с клиническими проявлениями, в шести случаях болезнь протекала без симптомов. В общей сложности в настоящий момент в больницах города находятся 79 человек с COVID-19.
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В режиме военного времени: борьба с коронавирусом в Пекине
© AFP 2020 / Noel Celis

Случай заражения COVID-19 зафиксировали на крупнейшем в Пекине оптовом рынке "Синьфади".

Девушки в защитных костюмах рядом с местом, где берут тест мазок на коронавирус у людей живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
1 из 12

Случай заражения COVID-19 зафиксировали на крупнейшем в Пекине оптовом рынке "Синьфади".

© AFP 2020 / Noel Celis
© AFP 2020 / Noel Celis

Эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.

Китайские полицейские проходят мимо закрытого рынка Синьфади в Пекине
2 из 12

Эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.

© AFP 2020 / Noel Celis
© REUTERS / Thomas Peter

Чтобы ситуация не вышла из-под контроля, рынок временно закрыли.

Охранник в маске возле рынка морепродуктов Jingshen в Пекине, Китай
3 из 12

Чтобы ситуация не вышла из-под контроля, рынок временно закрыли.

© REUTERS / Thomas Peter
© REUTERS / Stringer

"В связи с кластерной вспышкой на рынке "Синьфади" в Пекине очень высокий риск распространения эпидемии", — сообщил на пресс-конференции глава пресс-службы правительства Пекина.

Полицейский в маске возле оптового рынка Синьфади в Пекине, Китай
4 из 12

"В связи с кластерной вспышкой на рынке "Синьфади" в Пекине очень высокий риск распространения эпидемии", — сообщил на пресс-конференции глава пресс-службы правительства Пекина.

© REUTERS / Stringer
© AFP 2020 / Noel Celis

Власти китайской столицы выразили полную решимость сдержать распространение эпидемии.

Девушка на оптовом рынке Синьфади в Пекине, Китай
5 из 12

Власти китайской столицы выразили полную решимость сдержать распространение эпидемии.

© AFP 2020 / Noel Celis
© AFP 2020 / Noel Celis

В районе Фэнтай, где находится "Синьфади", ввели режим военного времени.

Сотрудник Службы безопасности в защитном костюме проверяет температуру людей, въезжающих на рынок Синьфади в Пекине, Китай
6 из 12

В районе Фэнтай, где находится "Синьфади", ввели режим военного времени.

© AFP 2020 / Noel Celis
© AFP 2020 / Noel Celis

Уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения повысили до II.

Охранник в защитной костюме на контрольно-пропускном пункте на рынке Синьфади в Пекине, Китай
7 из 12

Уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения повысили до II.

© AFP 2020 / Noel Celis
© AFP 2020 / Noel Celis

Решено было проинспектировать не только сам рынок, но и расположенные поблизости магазины, гостиницы и рестораны.

Тестирование людей живущих рядом или посещающих рынок Синьфади на коронавирус в спортивном центре Guang'an в Пекине, Китай
8 из 12

Решено было проинспектировать не только сам рынок, но и расположенные поблизости магазины, гостиницы и рестораны.

© AFP 2020 / Noel Celis
© AP Photo / Andy Wong

В расположенных вокруг рынка 11 жилых комплексах ввели строгий контроль.

Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
9 из 12

В расположенных вокруг рынка 11 жилых комплексах ввели строгий контроль.

© AP Photo / Andy Wong
© AFP 2020 / Noel Celis

Власти города распорядились протестировать на коронавирус работников "Синьфади", тех, кто живет рядом, и тех, кто посещал рынок с 30 мая.

Тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади в спортивном центре Guang'an в Пекине, Китай
10 из 12

Власти города распорядились протестировать на коронавирус работников "Синьфади", тех, кто живет рядом, и тех, кто посещал рынок с 30 мая.

© AFP 2020 / Noel Celis
© AFP 2020 / Noel Celis

В воскресенье в Пекине сделали более 76 тысяч тестов.

Тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади в спортивном центре Guang'an в Пекине, Китай
11 из 12

В воскресенье в Пекине сделали более 76 тысяч тестов.

© AFP 2020 / Noel Celis
© AFP 2020 / Noel Celis

Анализы нескольких десятков человек показали положительный результат.

Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
12 из 12

Анализы нескольких десятков человек показали положительный результат.

© AFP 2020 / Noel Celis
1 из 12

Случай заражения COVID-19 зафиксировали на крупнейшем в Пекине оптовом рынке "Синьфади".

© AFP 2020 / Noel Celis
2 из 12

Эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.

© AFP 2020 / Noel Celis
3 из 12

Чтобы ситуация не вышла из-под контроля, рынок временно закрыли.

© REUTERS / Thomas Peter
4 из 12

"В связи с кластерной вспышкой на рынке "Синьфади" в Пекине очень высокий риск распространения эпидемии", — сообщил на пресс-конференции глава пресс-службы правительства Пекина.

© REUTERS / Stringer
5 из 12

Власти китайской столицы выразили полную решимость сдержать распространение эпидемии.

© AFP 2020 / Noel Celis
6 из 12

В районе Фэнтай, где находится "Синьфади", ввели режим военного времени.

© AFP 2020 / Noel Celis
7 из 12

Уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения повысили до II.

© AFP 2020 / Noel Celis
8 из 12

Решено было проинспектировать не только сам рынок, но и расположенные поблизости магазины, гостиницы и рестораны.

© AFP 2020 / Noel Celis
9 из 12

В расположенных вокруг рынка 11 жилых комплексах ввели строгий контроль.

© AP Photo / Andy Wong
10 из 12

Власти города распорядились протестировать на коронавирус работников "Синьфади", тех, кто живет рядом, и тех, кто посещал рынок с 30 мая.

© AFP 2020 / Noel Celis
11 из 12

В воскресенье в Пекине сделали более 76 тысяч тестов.

© AFP 2020 / Noel Celis
12 из 12

Анализы нескольких десятков человек показали положительный результат.

© AFP 2020 / Noel Celis
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