В Пекине оценили ситуацию с распространением коронавируса

ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости. Власти Власти Пекина смогут держать под контролем эпидемиологическую ситуацию после того, как на крупнейшем оптовом рынке города произошла кластерная вспышка коронавируса , заявил ведущий эпидемиолог пекинского центра по профилактике и контролю заболеваний У Цзунью.

"После того, как в Пекине в этот раз вспыхнула эпидемия, немедленно прозвучал сигнал тревоги, рынок "Синьфади" был заблокирован, оперативно были предприняты решительные меры. Мы уверены, что непременно сможем держать ситуацию под контролем", - заявил У Цзунью в интервью газете " Жэньминь жибао ".

По его словам, "в настоящий момент необходимо прежде предпринять действия для контроля эпидемиологической ситуации, нужно четко определить, как сильно распространилось заболевание, оперативно найти зараженных и принять меры по ограничению дальнейшего распространения инфекции".

"Основой нашего оптимизма является тщательная подготовка и всесторонняя реализация противоэпидемических мер, это не слепой оптимизм", - заверил эпидемиолог.

Вместе с тем он подчеркнул, что "меры профилактики и контроля ничуть не могут быть ослаблены, все меры необходимо строго и эффективно выполнять".

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. В районе Фэнтай был введен режим военного времени, уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь был повышен до II.

При этом в утренней статистике в понедельник сообщалось, что в воскресенье в городе было выявлено 42 случая COVID-19, из них 36 – с клиническими проявлениями, в шести случаях болезнь протекала без симптомов. В общей сложности в настоящий момент в больницах города находятся 79 человек с COVID-19.

До 11 июня в Пекине на протяжении 56 дней не было зарегистрировано ни одного локального случая заражения коронавирусной инфекцией.