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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200615/1572941432.html
В Пекине оценили ситуацию с распространением коронавируса
2020-06-15T12:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, пекин, в мире

В Пекине оценили ситуацию с распространением коронавируса

12:45 15.06.2020
491
© РИА НовостиОптовый рынок "Синьфади" в Пекине
Оптовый рынок Синьфади в Пекине
© РИА Новости
Оптовый рынок "Синьфади" в Пекине
ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости. Власти Пекина смогут держать под контролем эпидемиологическую ситуацию после того, как на крупнейшем оптовом рынке города произошла кластерная вспышка коронавируса, заявил ведущий эпидемиолог пекинского центра по профилактике и контролю заболеваний У Цзунью.
"После того, как в Пекине в этот раз вспыхнула эпидемия, немедленно прозвучал сигнал тревоги, рынок "Синьфади" был заблокирован, оперативно были предприняты решительные меры. Мы уверены, что непременно сможем держать ситуацию под контролем", - заявил У Цзунью в интервью газете "Жэньминь жибао".
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По его словам, "в настоящий момент необходимо прежде предпринять действия для контроля эпидемиологической ситуации, нужно четко определить, как сильно распространилось заболевание, оперативно найти зараженных и принять меры по ограничению дальнейшего распространения инфекции".
"Основой нашего оптимизма является тщательная подготовка и всесторонняя реализация противоэпидемических мер, это не слепой оптимизм", - заверил эпидемиолог.
Вместе с тем он подчеркнул, что "меры профилактики и контроля ничуть не могут быть ослаблены, все меры необходимо строго и эффективно выполнять".
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Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. В районе Фэнтай был введен режим военного времени, уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь был повышен до II.
При этом в утренней статистике в понедельник сообщалось, что в воскресенье в городе было выявлено 42 случая COVID-19, из них 36 – с клиническими проявлениями, в шести случаях болезнь протекала без симптомов. В общей сложности в настоящий момент в больницах города находятся 79 человек с COVID-19.
До 11 июня в Пекине на протяжении 56 дней не было зарегистрировано ни одного локального случая заражения коронавирусной инфекцией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В режиме военного времени: борьба с коронавирусом в Пекине
© AFP 2020 / Noel Celis

Случай заражения COVID-19 зафиксировали на крупнейшем в Пекине оптовом рынке "Синьфади".

Девушки в защитных костюмах рядом с местом, где берут тест мазок на коронавирус у людей живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
1 из 12

Случай заражения COVID-19 зафиксировали на крупнейшем в Пекине оптовом рынке "Синьфади".

© AFP 2020 / Noel Celis
© AFP 2020 / Noel Celis

Эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.

Китайские полицейские проходят мимо закрытого рынка Синьфади в Пекине
2 из 12

Эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.

© AFP 2020 / Noel Celis
© REUTERS / Thomas Peter

Чтобы ситуация не вышла из-под контроля, рынок временно закрыли.

Охранник в маске возле рынка морепродуктов Jingshen в Пекине, Китай
3 из 12

Чтобы ситуация не вышла из-под контроля, рынок временно закрыли.

© REUTERS / Thomas Peter
© REUTERS / Stringer

"В связи с кластерной вспышкой на рынке "Синьфади" в Пекине очень высокий риск распространения эпидемии", — сообщил на пресс-конференции глава пресс-службы правительства Пекина.

Полицейский в маске возле оптового рынка Синьфади в Пекине, Китай
4 из 12

"В связи с кластерной вспышкой на рынке "Синьфади" в Пекине очень высокий риск распространения эпидемии", — сообщил на пресс-конференции глава пресс-службы правительства Пекина.

© REUTERS / Stringer
© AFP 2020 / Noel Celis

Власти китайской столицы выразили полную решимость сдержать распространение эпидемии.

Девушка на оптовом рынке Синьфади в Пекине, Китай
5 из 12

Власти китайской столицы выразили полную решимость сдержать распространение эпидемии.

© AFP 2020 / Noel Celis
© AFP 2020 / Noel Celis

В районе Фэнтай, где находится "Синьфади", ввели режим военного времени.

Сотрудник Службы безопасности в защитном костюме проверяет температуру людей, въезжающих на рынок Синьфади в Пекине, Китай
6 из 12

В районе Фэнтай, где находится "Синьфади", ввели режим военного времени.

© AFP 2020 / Noel Celis
© AFP 2020 / Noel Celis

Уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения повысили до II.

Охранник в защитной костюме на контрольно-пропускном пункте на рынке Синьфади в Пекине, Китай
7 из 12

Уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения повысили до II.

© AFP 2020 / Noel Celis
© AFP 2020 / Noel Celis

Решено было проинспектировать не только сам рынок, но и расположенные поблизости магазины, гостиницы и рестораны.

Тестирование людей живущих рядом или посещающих рынок Синьфади на коронавирус в спортивном центре Guang'an в Пекине, Китай
8 из 12

Решено было проинспектировать не только сам рынок, но и расположенные поблизости магазины, гостиницы и рестораны.

© AFP 2020 / Noel Celis
© AP Photo / Andy Wong

В расположенных вокруг рынка 11 жилых комплексах ввели строгий контроль.

Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
9 из 12

В расположенных вокруг рынка 11 жилых комплексах ввели строгий контроль.

© AP Photo / Andy Wong
© AFP 2020 / Noel Celis

Власти города распорядились протестировать на коронавирус работников "Синьфади", тех, кто живет рядом, и тех, кто посещал рынок с 30 мая.

Тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади в спортивном центре Guang'an в Пекине, Китай
10 из 12

Власти города распорядились протестировать на коронавирус работников "Синьфади", тех, кто живет рядом, и тех, кто посещал рынок с 30 мая.

© AFP 2020 / Noel Celis
© AFP 2020 / Noel Celis

В воскресенье в Пекине сделали более 76 тысяч тестов.

Тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади в спортивном центре Guang'an в Пекине, Китай
11 из 12

В воскресенье в Пекине сделали более 76 тысяч тестов.

© AFP 2020 / Noel Celis
© AFP 2020 / Noel Celis

Анализы нескольких десятков человек показали положительный результат.

Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
12 из 12

Анализы нескольких десятков человек показали положительный результат.

© AFP 2020 / Noel Celis
1 из 12

Случай заражения COVID-19 зафиксировали на крупнейшем в Пекине оптовом рынке "Синьфади".

© AFP 2020 / Noel Celis
2 из 12

Эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.

© AFP 2020 / Noel Celis
3 из 12

Чтобы ситуация не вышла из-под контроля, рынок временно закрыли.

© REUTERS / Thomas Peter
4 из 12

"В связи с кластерной вспышкой на рынке "Синьфади" в Пекине очень высокий риск распространения эпидемии", — сообщил на пресс-конференции глава пресс-службы правительства Пекина.

© REUTERS / Stringer
5 из 12

Власти китайской столицы выразили полную решимость сдержать распространение эпидемии.

© AFP 2020 / Noel Celis
6 из 12

В районе Фэнтай, где находится "Синьфади", ввели режим военного времени.

© AFP 2020 / Noel Celis
7 из 12

Уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения повысили до II.

© AFP 2020 / Noel Celis
8 из 12

Решено было проинспектировать не только сам рынок, но и расположенные поблизости магазины, гостиницы и рестораны.

© AFP 2020 / Noel Celis
9 из 12

В расположенных вокруг рынка 11 жилых комплексах ввели строгий контроль.

© AP Photo / Andy Wong
10 из 12

Власти города распорядились протестировать на коронавирус работников "Синьфади", тех, кто живет рядом, и тех, кто посещал рынок с 30 мая.

© AFP 2020 / Noel Celis
11 из 12

В воскресенье в Пекине сделали более 76 тысяч тестов.

© AFP 2020 / Noel Celis
12 из 12

Анализы нескольких десятков человек показали положительный результат.

© AFP 2020 / Noel Celis
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПекинВ мире
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