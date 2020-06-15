В Пекине оценили ситуацию с распространением коронавируса

ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости. Власти Пекина смогут держать под контролем эпидемиологическую ситуацию после того, как на крупнейшем оптовом рынке города произошла кластерная вспышка коронавируса, заявил ведущий эпидемиолог пекинского центра по профилактике и контролю заболеваний У Цзунью.
"После того, как в Пекине в этот раз вспыхнула эпидемия, немедленно прозвучал сигнал тревоги, рынок "Синьфади" был заблокирован, оперативно были предприняты решительные меры. Мы уверены, что непременно сможем держать ситуацию под контролем", - заявил У Цзунью в интервью газете "Жэньминь жибао".
По его словам, "в настоящий момент необходимо прежде предпринять действия для контроля эпидемиологической ситуации, нужно четко определить, как сильно распространилось заболевание, оперативно найти зараженных и принять меры по ограничению дальнейшего распространения инфекции".
"Основой нашего оптимизма является тщательная подготовка и всесторонняя реализация противоэпидемических мер, это не слепой оптимизм", - заверил эпидемиолог.
Вместе с тем он подчеркнул, что "меры профилактики и контроля ничуть не могут быть ослаблены, все меры необходимо строго и эффективно выполнять".
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. В районе Фэнтай был введен режим военного времени, уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь был повышен до II.
При этом в утренней статистике в понедельник сообщалось, что в воскресенье в городе было выявлено 42 случая COVID-19, из них 36 – с клиническими проявлениями, в шести случаях болезнь протекала без симптомов. В общей сложности в настоящий момент в больницах города находятся 79 человек с COVID-19.
До 11 июня в Пекине на протяжении 56 дней не было зарегистрировано ни одного локального случая заражения коронавирусной инфекцией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на порталестопкоронавирус.рф.
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