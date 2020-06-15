Реконструкцию КДЦ в Протвино завершат в 2021 году

Согласно проекту, в здании будет произведена замена всех коммуникаций, отремонтирован большой зал дома культуры - в будущем здесь разместится кинотеатр. Предусмотрено обновление кресел и оборудование сцены. Кроме того, согласно проекту реконструкции запланировано приобретение нового светового и звукового оборудования.

По его словам, в настоящее время на объекте завершаются работы по демонтажу внутренних инженерных сетей и конструкций, ведется кладка перегородок, приступили к работам на кровле, а само строительство идет в графике.