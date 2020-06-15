https://ria.ru/20200615/1572941400.html
Реконструкцию КДЦ в Протвино завершат в 2021 году
2020-06-15T12:45
2020-06-15T12:45
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протвино, общество
Реконструкцию КДЦ в Протвино завершат в 2021 году
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости.
Реконструкция культурно-досугового центра в наукограде Протвино Московской области
завершится в августе 2021 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.
Согласно проекту, в здании будет произведена замена всех коммуникаций, отремонтирован большой зал дома культуры - в будущем здесь разместится кинотеатр. Предусмотрено обновление кресел и оборудование сцены. Кроме того, согласно проекту реконструкции запланировано приобретение нового светового и звукового оборудования.
"В городском округе Протвино ведется реконструкция культурно-досугового центра "Протон". Завершить работы планируется в августе 2021 года", - приводятся слова главы ведомства Владимира Локтева
По его словам, в настоящее время на объекте завершаются работы по демонтажу внутренних инженерных сетей и конструкций, ведется кладка перегородок, приступили к работам на кровле, а само строительство идет в графике.