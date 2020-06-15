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Министр здравоохранения Красноярского края вылечился от коронавируса

12:44 15.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
КРАСНОЯРСК, 15 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения Красноярского края излечился от коронавирусной инфекции и приступил к работе, сообщает краевой минздрав.
О том, что глава красноярского минздрава Борис Немик заболел коронавирусом, стало известно 25 мая.
"Министр здравоохранения Борис Маркович Немик сегодня официально приступил к работе после завершения курса лечения и получения отрицательных тестов на коронавирусную инфекцию. На изоляции глава краевой отрасли находился в течение трех недель", - говорится в сообщении.
По данным регионального главка Роспотребнадзора, на 15 июня всего зарегистрировано 6655 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 54 территориях края, в том числе за последние сутки зарегистрирован 161 случай заболевания. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 231,6. Темп прироста за сутки – 2,5 %.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
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