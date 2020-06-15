В МИД России оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Предоставление Украине статуса партнёра НАТО с расширенными возможностями - это политический сигнал "партии войны" в Киеве и говорит о незаинтересованности альянса решить конфликт в Донбассе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна получила статус партнера расширенных возможностей НАТО.
"Ситуация вполне определенная. Киев продолжает саботировать выполнение минских договоренностей (по урегулированию в Донбассе - ред.), продолжает войну на Донбассе против собственного народа, гибнут женщины и дети... А в это время НАТО принимает решение передвинуть Украину вверх по шкале партнеров и предоставили им статус партнера с расширенными возможностями", - отметил он.
"Конечно, это политический сигнал партии войны в Киеве. Это первое. Второе - это абсолютно четкий сигнал того, что НАТО не заинтересована в разрешении внутриукраинского конфликта для того, чтобы обосновывать накачку восточного фланга альянса и продолжать демонизировать Россию как главную угрозу Западу", - сказал дипломат.