В МИД России оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО

"Ситуация вполне определенная. Киев продолжает саботировать выполнение минских договоренностей (по урегулированию в Донбассе - ред.), продолжает войну на Донбассе против собственного народа, гибнут женщины и дети... А в это время НАТО принимает решение передвинуть Украину вверх по шкале партнеров и предоставили им статус партнера с расширенными возможностями", - отметил он.