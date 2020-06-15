В МАГАТЭ рассказали о наблюдении за ядерной программой КНДР

ВЕНА, 15 июн - РИА Новости. МАГАТЭ ведет наблюдение за ядерной программой КНДР, используя спутниковые изображения и открытые источники информации, заявил в понедельник глава агентства Рафаэль Гросси.
"Агентство продолжает наблюдать за ядерной программой КНДР, используя открытые источники информации и спутниковые изображения. Мы по-прежнему готовы играть важную роль в мониторинге ядерной программы КНДР, если будет достигнуто политическое соглашение между заинтересованными странами", - сказал Гросси, выступая перед советом управляющих агентства.
Он призвал КНДР полностью соблюдать обязательства в рамках резолюций Совета безопасности ООН, оперативно сотрудничать с агентством и разрешить все вопросы, включая те, что возникли за время отсутствия инспекторов МАГАТЭ в стране.
Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие спровоцировало введение Советом безопасности ООН санкций против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности.
С 2018 года прошли два саммита США-КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также состоялись четыре межкорейских саммита. В последнее время диалог по обоим направлениям застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.