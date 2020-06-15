В МАГАТЭ рассказали о наблюдении за ядерной программой КНДР

"Агентство продолжает наблюдать за ядерной программой КНДР, используя открытые источники информации и спутниковые изображения. Мы по-прежнему готовы играть важную роль в мониторинге ядерной программы КНДР, если будет достигнуто политическое соглашение между заинтересованными странами", - сказал Гросси, выступая перед советом управляющих агентства.